Найден механизм самоуничтожения раковых опухолей

Ученые Университета Нотр-Дам в Саут-Бенд (США) выяснили, что белковый фермент RIPK1, который участвует в некрозе клеток, способен блокировать рост злокачественных опухолей и возникновение метастазов. Исследователи надеются использовать это соединение для лечения особо опасных форм рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, кратуий пересказ опубликован на lenta.ru.

Исследователи показали, что RIPK1 способствует уменьшению в клетках количества митохондрий — органелл, которые обеспечивают метаболизм энергией. Это, в свою очередь, приводит к развитию окислительного стресса, когда возникает большое число активных форм кислорода, повреждающих белки, липиды и ДНК.

В таких условиях клетки начинают самоуничтожаться в процессе апоптоза или контролируемой клеточной гибели, что является одной из линий защиты против опухолей.



Раковая клетка. Изображение: Dr. Stanley Flegler / Visuals Unlimited / Corbis

Клеточная смерть может быть индуцирована, когда эпителиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность органов и полостей тела, отделяются от служащей для них «лесами» сети межклеточных белков. Хотя этот процесс препятствует метастазированию, опухоли могут выработать устойчивость к нему. По мнению исследователей, RIPK1 поможет решить эту проблему.

Некрозом называют патологическую форму клеточной смерти, когда клетка разрушается в результате инфицирования или теплового и других типов физического воздействия, а ее содержимое выливается в межклеточное пространство. При апоптозе гибель клетки происходит согласно генетической программе, а ее останки эффективно удаляются из ткани, не вызывая воспаления.