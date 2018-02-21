Российские истребители пятого поколения Су-57 замечены в Сирии

Два опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает Telegram-канал Directorate 4. Конкретные номера прибывших в Сирию истребителей пятого поколения пока неизвестны.



Фото: Directorate 4

Кроме Су-57, на авиабазу Хмеймим прилетели четыре истребителя Су-35С, столько же штурмовиков Су-25 и самолет ДРЛО А-50.

Су-57 отличается большим количеством инноваций: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Су-57 может выполнять полеты на больших углах атаки.

Максимальная бесфорсажная скорость Су-57 — 2 600 километров в час, практический потолок — 20 километров. Дальность полета составляет до 5 500 километров. Ракеты и бомбы будут размещены во внутренних отсеках истребителя, но конструкция предусматривает до шести внешних узлов подвески.

Всего с 2010 по 2017 годы было построено десять летных опытных образцов истребителя Т-50 (Су-57), в том числе три — в 2017 году: самолеты Т-50−9 (первый полет 24 апреля 2017 года), Т-50−11 (6 августа) и Т-50−10 (23 декабря).