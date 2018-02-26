Шесть белорусских IT-компаний попали в рейтинг ста лучших аутсорсеров мира

Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала рейтинг топ-100 лучших поставщиков аутсорсинговых услуг за 2018 год, в который попали шесть белорусских компаний, передает TUT.by .

В список лучших попали компании Artezio, Bell Integrator, Ciklum, EPAM Systems, IBA Group и Itransition, каждая из которых имеет офисы и центры разработки в Беларуси. Кроме того, в рейтинг вошли Colliers International, Itera и Teleperformance - компании с белорусскими представительствами, не связанные с IT-отраслью.

При составлении рейтинга от IAOP экспертами учитываются темпы роста и размер аутсорсинговых компаний, качество услуг, а также уровень корпоративной социальной ответственности и внедрение инноваций.

В прошлогоднем топ-100 компаний с белорусскими офисами также насчитывалось шесть организаций. В этом году из рейтинга выбыла Intetics, однако к сотне лучших добавилась Artezio.