ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шесть белорусских IT-компаний попали в рейтинг ста лучших аутсорсеров мира

26.02.2018 22:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
Шесть белорусских IT-компаний попали в рейтинг ста лучших аутсорсеров мира

Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала рейтинг топ-100 лучших поставщиков аутсорсинговых услуг за 2018 год, в который попали шесть белорусских компаний, передает TUT.by.

В список лучших попали компании Artezio, Bell Integrator, Ciklum, EPAM Systems, IBA Group и Itransition, каждая из которых имеет офисы и центры разработки в Беларуси. Кроме того, в рейтинг вошли Colliers International, Itera и Teleperformance - компании с белорусскими представительствами, не связанные с IT-отраслью.

При составлении рейтинга от IAOP экспертами учитываются темпы роста и размер аутсорсинговых компаний, качество услуг, а также уровень корпоративной социальной ответственности и внедрение инноваций.

В прошлогоднем топ-100 компаний с белорусскими офисами также насчитывалось шесть организаций. В этом году из рейтинга выбыла Intetics, однако к сотне лучших добавилась Artezio.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала рейтинг...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Яндекс.Транспорт полноценно заработал в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика