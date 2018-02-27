Компания ASUS на выставке MWC 2018 представила четыре новых смартфона — ZenFone 5Z, ZenFone 5, ZenFone 5 Lite и ZenFone Max (M1).

ZenFone 5Z

Топовая модель в линейке с стеклянным корпусом, IPS-экраном на 6,2 дюйма с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+. Кроме того, гаджет получил вырез в верхней части экрана, как у iPhone X.





На задней стороне корпуса располагается сканер отпечатков пальцев. Гаджет также поддерживает разблокировку сканированием лица.

К другим техническим характеристикам относится процессор Snapdragon 845, 4/8 ГБ оперативной и 64/256 ГБ встроенной памяти, а также операционная система Android 8 Oreo с фирменной оболочкой производителя.

Основная камера сдвоенная. Разрешение обоих модулей — 12 Мп, второй сенсор — широкоугольный (120 градусов). Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп. Кроме того, устройство поддерживает установку одновременно двух SIM-карт. Емкость аккумулятора — 3300 мАч.

За модель с 4/64 ГБ памяти попросят 479 евро.

ZenFone 5

Внешне гаджет практически не отличим от старшей версии с приставкой Z. Разница кроется в некоторых технических характеристиках. Устройство также поддерживает установку сразу двух SIM-карт.





У смартфона 6,2-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 19:9 (Full HD+, IPS), но процессор более слабый — Snapdragon 636. Оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3300 мАч. Операционная система — Android 8 Oreo.

Камеры повторяют таковые в ZenFone 5Z — 12 Мп и 12 Мп, второй модуль широкоугольный, на 120 градусов. Смартфон также поддерживает систему искусственного интеллекта для автоматического улучшения фотографий.

Есть и ZeniMoji — анимированные эмодзи, повторяющие движения и мимику за человеком. Гаджет поддерживает разблокировку лицом.

ZenFone 5 Lite

«Младшая» версия устройства без выреза в верхней части 6-дюймового IPS-экрана с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+.





Процессоров в зависимости от модификации может быть два — Snapdragon 630 или 430. Оперативной памяти — 3 или 4 ГБ, постоянной — 32 или 64 ГБ. Операционная система — Android 8. Емкость аккумулятора — 3300 мАч. На задней стороне корпуса расположен сканер отпечатков пальцев. Есть возможность установки двух SIM-кат и разблокировки по лицу.

Из интересных особенностей — четыре камеры. Разрешение пары основных сенсоров — 20 и 20 Мп, фронтальных — 16 и 16 Мп. Дополнительный модуль в обоих случаях — широкоугольный, на 120 градусов.

ZenFone Max (M1)

Основная «фишка» этого устройства — аккумулятор емкостью в 4000 мАч. При этом разрешение 5,5-дюймового экрана составляет 1440 на 720 пикселей, соотношение сторон — 18:9.





Процессорами выступают чипы Snapdragon 425 или 430. Оперативной памяти — до 3 ГБ, постоянной — до 64 ГБ. Операционная система — Android 8 Oreo. Присутствует возможность установки двух SIM-карт и карты памяти microSD.

Сканер отпечатков пальцев расположен на задней стороне корпуса, смартфон также можно разблокировать лицом.

Основная камера — двойная, на 13 Мп и 8 Мп. Дополнительный модуль используется для создания широкоугольных фотографий (120 градусов). Фронтальная камера — 8-мегапиксельная.

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