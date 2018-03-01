﻿ Абоненты домашнего интернета velcom перейдут на единую платформу VOKA. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Абоненты домашнего интернета velcom перейдут на единую платформу VOKA

01.03.2018 23:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
Абоненты домашнего интернета velcom перейдут на единую платформу VOKA

Телеком-оператор velcom запускает новую цифровую ТВ-платформу под брендом VOKA для абонентов фиксированной сети. Зрителей ожидает новый современный интерфейс, а также еще больший выбор контента и дополнительные функции, такие как профили пользователей, гибкий родительский контроль.

Сразу после обновления пользователи получат приложение с новым интерфейсом, а чуть позже – доступ к онлайн-кинотеатрам Megogo и «Амедиатека» с популярными сериалами от HBO, Fox, Showtime, Starz и BBC («Игра Престолов», «Сопрано», «Настоящий детектив», «Мир Дикого Запада» и другие).

Новая платформа VOKA сохранила главное преимущество IPTV – большой выбор контента. Так, список телеканалов расширился до 114 каналов, 24 из которых вещают в HD-качестве. Весной в приложении появится возможность просмотра премиум-контента от ведущих киностудий. А вот существующие библиотеки фильмов и сериалов останутся бесплатными.

Платформа стала более современной и функциональной. VOKA для абонентов фиксированного доступа позволяет формировать индивидуальный список избранных каналов и предлагает регулярно обновляемые тематические подборки. Приложение также сохраняет информацию о фильмах, которые пользователь просмотрел не до конца. Более того, VOKA автоматически «запоминает» момент, на котором прервался просмотр и в последующем предлагает к нему вернуться.

Родительский контроль стал еще более гибким и удобным – теперь вы можете создать профиль для своего ребенка, который будет отображать только подходящий для детей контент. А в будущем можно будет подстраивать контент под персональные предпочтения каждого члена семьи отдельно.

Интерфейс VOKA представлен как на русском, так и на английском языке, а в будущем приложение «заговорит» и по-белорусски. Сервис доступен для всех абонентов velcom, мобильной и фиксированной связи, в том числе для пользователей любого другого оператора Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеком-оператор velcom запускает новую цифровую ТВ-платформу под брендом VOKA для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика