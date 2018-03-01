Абоненты домашнего интернета velcom перейдут на единую платформу VOKA

Телеком-оператор velcom запускает новую цифровую ТВ-платформу под брендом VOKA для абонентов фиксированной сети. Зрителей ожидает новый современный интерфейс, а также еще больший выбор контента и дополнительные функции, такие как профили пользователей, гибкий родительский контроль.

Сразу после обновления пользователи получат приложение с новым интерфейсом, а чуть позже – доступ к онлайн-кинотеатрам Megogo и «Амедиатека» с популярными сериалами от HBO, Fox, Showtime, Starz и BBC («Игра Престолов», «Сопрано», «Настоящий детектив», «Мир Дикого Запада» и другие).

Новая платформа VOKA сохранила главное преимущество IPTV – большой выбор контента. Так, список телеканалов расширился до 114 каналов, 24 из которых вещают в HD-качестве. Весной в приложении появится возможность просмотра премиум-контента от ведущих киностудий. А вот существующие библиотеки фильмов и сериалов останутся бесплатными.

Платформа стала более современной и функциональной. VOKA для абонентов фиксированного доступа позволяет формировать индивидуальный список избранных каналов и предлагает регулярно обновляемые тематические подборки. Приложение также сохраняет информацию о фильмах, которые пользователь просмотрел не до конца. Более того, VOKA автоматически «запоминает» момент, на котором прервался просмотр и в последующем предлагает к нему вернуться.

Родительский контроль стал еще более гибким и удобным – теперь вы можете создать профиль для своего ребенка, который будет отображать только подходящий для детей контент. А в будущем можно будет подстраивать контент под персональные предпочтения каждого члена семьи отдельно.

Интерфейс VOKA представлен как на русском, так и на английском языке, а в будущем приложение «заговорит» и по-белорусски. Сервис доступен для всех абонентов velcom, мобильной и фиксированной связи, в том числе для пользователей любого другого оператора Беларуси.