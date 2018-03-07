Компания ARM представила новые графические ядра для среднего и бюджетного сегментов - Mali-G52 и Mali-G31 соответственно.

Mali-G52 на 30% производительнее и на 15% энергоэффективнее по сравнению с G51, который был представлен в 2016 году, но так и не добрался до потребительского сегмента. Также новинка может похвастаться поддержкой конфигураций до четырех ядер и вдвое увеличенным количеством конвейеров в каждом исполнительном блоке. Рабочая частота GPU находится на уровне 850 МГц.





Mali-G31 призван заменить устаревший Mali-400. Он также основан на G51, но имеет только два блока исполнения шейдеров и поддерживает лишь конфигурации с одним или двумя ядрами. Производительность при этом выше на 12%. Рабочая частота GPU находится на уровне 650 МГц.

Первые смартфоны с новыми графическими ускорителями ожидаются во второй половине 2018 года.