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Трамп запретил сделку между Qualcomm и Broadcom

13.03.2018 11:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Президент США Дональд Трамп запретил сделку между американской корпорацией Qualcomm и сингапурской компанией Broadcom. По его мнению, слияние гигантов может навредить экономике США.

Есть опасения, что Broadcom получит доступ к секретным данным, которые напрямую связаны с экономикой США, после чего позволит китайским компаниям захватить местный рынок на фоне гипотетического падения конкурентоспособности Qualcomm.

Трамп запретил сделку между Qualcomm и Broadcom

На днях появилась информация о том, что Intel сделает встречное предложение, если сделка между Qualcomm и Broadcom будет близка к подписанию, чтобы не допустить появления монополиста на рынке интегральных микросхем для устройств связи, который будет контролировать практически весь рынок смартфонов и сможет диктовать свои условия.

Напомним, что Broadcom сделал три разных предложения о покупке Qualcomm. Все они были отклонены. Самая большая ставка составила $130 миллиардов.

 
 
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