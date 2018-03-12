Трамп запретил сделку между Qualcomm и Broadcom

Президент США Дональд Трамп запретил сделку между американской корпорацией Qualcomm и сингапурской компанией Broadcom. По его мнению, слияние гигантов может навредить экономике США.

Есть опасения, что Broadcom получит доступ к секретным данным, которые напрямую связаны с экономикой США, после чего позволит китайским компаниям захватить местный рынок на фоне гипотетического падения конкурентоспособности Qualcomm.

На днях появилась информация о том, что Intel сделает встречное предложение, если сделка между Qualcomm и Broadcom будет близка к подписанию, чтобы не допустить появления монополиста на рынке интегральных микросхем для устройств связи, который будет контролировать практически весь рынок смартфонов и сможет диктовать свои условия.

Напомним, что Broadcom сделал три разных предложения о покупке Qualcomm. Все они были отклонены. Самая большая ставка составила $130 миллиардов.