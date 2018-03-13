|
Как наука помогала Стивену Хокингу жить последние 55 лет с неизлечимой болезнью
14.03.2018 19:31 — Новости Hi-Tech | Tut.by
В среду, 14 марта,
«Медицина не смогла меня излечить. Так что я полагаюсь на технологии, чтобы общаться и жить», — говорил ученый.
Как наука помогала жить Стивену Хокингу — в нашем видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 14 марта, умер один из самых известных физиков-теоретиков Стивен Хокинг. Ему было 76 лет. Хотя в 21 год он заболел боковым амиотрофическим склерозом. Врачи...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии