Как наука помогала Стивену Хокингу жить последние 55 лет с неизлечимой болезнью

В среду, 14 марта, умер один из самых известных физиков-теоретиков Стивен Хокинг. Ему было 76 лет. Хотя в 21 год он заболел боковым амиотрофическим склерозом. Врачи давали ему прогноз на пару лет жизни. Но Хокинг не хотел с этим мириться. И раз медицина оказалась неспособна решить его проблемы, ученый призвал на помощь технологии.

«Медицина не смогла меня излечить. Так что я полагаюсь на технологии, чтобы общаться и жить», — говорил ученый.

Как наука помогала жить Стивену Хокингу — в нашем видео.

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