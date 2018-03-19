В Минске был закрыт нелегальный IT-филиал украинского университета

Незаконная предпринимательская деятельность группы граждан Беларуси, которые организовали в Минске обучение от украинского ВУЗа, была пресечена оперативниками столичной финансовой милиции. Учреждения образования не имело лицензии на осуществление образовательной деятельности и государственной аккредитации, передает пресс-служба Комитета государственного контроля.

Одним из организаторов незаконной образовательной деятельности являлся некогда младший научный сотрудник одного из факультетов Белорусского государственного университета. К проведению занятий также привлекались преподаватели сталичных вузов.

Организаторы предлагали белорусам платное обучение программированию на белорусском языке с последующей выдачей диплома о высшем образовании украинского образца. Они провели набор студентов на заочную форму обучения в украинском вузе. Занятия и сессии проводились в Беларуси в арендованных административных помещениях.

Стоимость четырехлетнего обучения составляла 600 долларов. Полученные от студентов денежные средства организаторы филиала вуза использовали по своему усмотрению. До настоящего времени никто из оплативших обучение не получил обещанный диплом.

Прокуратурой города Минска возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением нелегального дохода в особо крупном размере.