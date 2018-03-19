ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске был закрыт нелегальный IT-филиал украинского университета

19.03.2018 22:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
В Минске был закрыт нелегальный IT-филиал украинского университета

Незаконная предпринимательская деятельность группы граждан Беларуси, которые организовали в Минске обучение от украинского ВУЗа, была пресечена оперативниками столичной финансовой милиции. Учреждения образования не имело лицензии на осуществление образовательной деятельности и государственной аккредитации, передает пресс-служба Комитета государственного контроля.

Одним из организаторов незаконной образовательной деятельности являлся некогда младший научный сотрудник одного из факультетов Белорусского государственного университета. К проведению занятий также привлекались преподаватели сталичных вузов.

Организаторы предлагали белорусам платное обучение программированию на белорусском языке с последующей выдачей диплома о высшем образовании украинского образца. Они провели набор студентов на заочную форму обучения в украинском вузе. Занятия и сессии проводились в Беларуси в арендованных административных помещениях.

Стоимость четырехлетнего обучения составляла 600 долларов. Полученные от студентов денежные средства организаторы филиала вуза использовали по своему усмотрению. До настоящего времени никто из оплативших обучение не получил обещанный диплом.

Прокуратурой города Минска возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением нелегального дохода в особо крупном размере.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незаконная предпринимательская деятельность группы граждан Беларуси, которые...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xiaomi выпустила необычную электроплиту за 31 доллар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика