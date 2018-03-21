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"Доверие между Facebook и людьми нарушено". Цукерберг - об утечке данных 50 млн пользователей

21.03.2018 23:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал ситуацию с утечкой данных 50 миллионов пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica.

"Доверие между Facebook и людьми нарушено". Цукерберг - об утечке данных 50 млн пользователей
Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

Цукерберг заявил, что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры защиты, запретив приложениям собирать у пользователей данные об их друзьях. «Но мы также совершили ошибки, и нам нужно сделать больше», — написал он.

По его словам, теперь Facebook закроет приложениям доступ к данным пользователей, которые не открывали его три месяца. По умолчанию программы будут иметь доступ лишь к имени, фотографии и адресу электронной почты; для доступа к постам и другим личным данным разработчикам придется заключать с ними договор.

Facebook также проверит все приложения, которые собирали большие объемы информации до 2014 года; разработчики, не согласные на проведение проверки, будут удалены с платформы.

По словам Цукерберга, в 2015 году Facebook узнал от The Guardian, что Александр Коган, собравший данные 50 миллионов пользователей с помощью онлайн-теста, передал эту информацию Cambridge Analytica. Тогда Facebook потребовала удалить эти данные и документально подтвердить это, однако теперь выяснилось, что Cambridge Analytica, возможно, на самом деле не удалила информацию.

«Это было нарушение доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это было и нарушение доверия между Facebook и людьми, которые поделились с нами своими данными и ожидали, что мы их защитим. Мы должны это исправить», — заявил Цукерберг.

После публикаций об утечке 50 миллионов данных пользователей «Фейсбука» акции упали. В США началась кампания с призывами удалять аккаунты в «Фейсбуке» из-за того, что компания плохо защищает пользовательские данные.

 
 
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Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал ситуацию с утечкой данных 50 миллионов пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica.
 
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