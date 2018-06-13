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Первые покупатели получили огнеметы от Илона Маска
14.06.2018 09:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В конце января 2018 года Илон Маск
11 июня Boring Company устроила мероприятие в своей штаб-квартире в Лос-Анджелесе для первой тысячи клиентов, которые получили заказанные огнеметы. Там же поставили стенд, где устройства можно проверить на зефире на палочке.
Остальные 19 тысяч человек получат огнеметы позже с доставкой на дом. После мероприятия компании Илона Маска в соцсетях появились десятки фото и видео от владельцев устройств. В основном пользователи просто позировали с покупкой.
Маск называл продукцию «самым безопасным огнеметом в мире», который по мощности больше похож на горелку. 10 июня он опубликовал правила использования «огнеметов»: кроме шуточных пунктов вроде «не использовать на супруга», там были серьезные требования — не курить возле устройства, не поджигать предметы на земле и не включать дома.
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В конце января 2018 года Илон Маск начал продавать фирменные огнеметы от компании Boring Company. Все 20 тысяч штук, которые пришлось назвать «Неогнеметами» для...
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