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Первые покупатели получили огнеметы от Илона Маска

14.06.2018 09:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В конце января 2018 года Илон Маск начал продавать фирменные огнеметы от компании Boring Company. Все 20 тысяч штук, которые пришлось назвать «Неогнеметами» для соответствия законам, продали за четыре дня, но доставку пообещали только к «сезону барбекю», пишет TJournal.

11 июня Boring Company устроила мероприятие в своей штаб-квартире в Лос-Анджелесе для первой тысячи клиентов, которые получили заказанные огнеметы. Там же поставили стенд, где устройства можно проверить на зефире на палочке.

Остальные 19 тысяч человек получат огнеметы позже с доставкой на дом. После мероприятия компании Илона Маска в соцсетях появились десятки фото и видео от владельцев устройств. В основном пользователи просто позировали с покупкой.

 

All things Elon Musk! #boringcompany #flamethower @elonmusk

Публикация от Tina Torabian (@hashtag_tinat) 9 Июн 2018 в 6:58 PDT

Маск называл продукцию «самым безопасным огнеметом в мире», который по мощности больше похож на горелку. 10 июня он опубликовал правила использования «огнеметов»: кроме шуточных пунктов вроде «не использовать на супруга», там были серьезные требования — не курить возле устройства, не поджигать предметы на земле и не включать дома.

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В конце января 2018 года Илон Маск начал продавать фирменные огнеметы от компании Boring Company. Все 20 тысяч штук, которые пришлось назвать «Неогнеметами» для...
 
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