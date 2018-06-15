Управление жестами? Обзор радар-детектора Neoline X-COP 5700

Первичная настройка Neoline X-COP 5700 предельно проста и понятна. Важно не забывать включить диапазоны X и Ka, отключенные по умолчанию, чтобы не попасться на ручные радары, большинство из которых в РБ работает именно в X-диапазоне.

В зависимости от условий движения вы можете выбрать один из режимов чувствительности: «Город», «Трасса», «Турбо» или «X-COP». В первом снижается чувствительность модуля радар-детектора для минимизации ложных срабатываний, в трассовом режиме чувствительность стандартна, в режиме "Турбо" она возрастает еще на 20%, что на практике дает увеличение дальности детектирования радаров на 30-40%.

Из прошлых тестов мы знаем, что оптимальным режимом является «X-COP». При его активации на скорости до 40 км/ч прибор вообще не издает звуков, на скорости 41-70 км/ч алгоритм аналогичен режиму «Город» с приоритетом GPS, на скорости же свыше 71 км/ч устройство фактически работает в режиме трассы с приоритетом радиомодуля. Сразу скажем, что в этом режиме Neoline X-COP 5700 в городе можно считать совершенно бесшумным – улица Притыцкого, на которой большинство радар-детекторов срабатывают на все подряд, была преодолена от начала до конца без единого звука.

Что касается информирования о стационарных камерах скорости, то оно производится заблаговременно, причем, на наш взгляд, в весьма подходящий момент – не рано, но и не поздно. Важно не забывать своевременно актуализировать базу – на штатной прошивке одна из недавно установленных на трассе М6 камер была пропущена.

В плане детектирования мобильных датчиков скорости PoliScan ничего нового: на камеру в спину срабатывание по факту проезда, на камеру в лицо фактически в момент проезда – если превышали, то, вероятно, камера сняла вас раньше, чем сработал детектор. Детектирование метров за 15-20 до радара возможно только при очень неаккуратной его установке, что в последнее время встречается крайне редко. Это ни в коем случае не является недостатком рассматриваемой модели – так реагируют на лазерные радары все детекторы.

Голосовые оповещения приятные и четкие, гейгер также приятный и не пугающий, при этом по его интенсивности хорошо понятно, какие меры стоит принимать и стоит ли их принимать в принципе.

Контрастный OLED дисплей максимально информативен, на него выводится информация о разрешенной скорости на участке дороги, текущая и средняя скорость вашего автомобиля, схематическое изображение типа милицейского радара, тип поступающего сигнала и его мощность, расстояние до точки GPS, а также текущее время.