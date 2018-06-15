Управление жестами? Обзор радар-детектора Neoline X-COP 5700

Спереди изображен находящийся внутри прибор и кратко описаны его важнейшие функции, сзади же дана более подробная информация о технических характеристиках и комплекте поставки. Последний включает в себя:
непосредственно Neoline X-COP 5700;
крепление на лобовое стекло;
магнитное крепление на панель;
кабель питания с кнопкой включения-выключения;
USB-кабель;
USB-OTG-адаптер для обновления прошивки;
руководство пользователя;
гарантийный талон.
Порадовало, что производитель позаботился о том, чтобы пользователь имел возможность выбрать максимально удобный вариант монтажа. С помощью магнитного крепления прибор можно разместить на передней панели, а не вешать на стекло.
Кабель питания имеет весьма солидную длину. Адаптер рассчитан как на напряжение в 12 В, так и на 24 В.
Само собой, для детектирования применяется связка GPS-модуля и радарной части, что, благодаря встроенной базе радаров, позволяет своевременно оповещать о всех типах стационарных камер, в том числе пока неактуального для РБ комплекса «Автодория», измеряющего среднюю скорость движения. Однако не стоит забывать своевременно актуализировать прошивку, чтобы в базе присутствовали все работающие камеры, которых становится все больше. Кстати, разработчики добавляют даже переносные радары, которые длительное время находятся на одном и том же месте.
Обновление прошивки в рассматриваемой модели производится через OTG-адаптер или опционально через программу «X-COP Updater». Достаточно лишь скачать файл на флешку, подключить ее к прибору и выполнить пару нехитрых действий.
Традиционно присутствует защита от обнаружения VG-2, которая может пригодиться при выезде в страны, где использование радар-детекторов запрещено.
Уникальной особенностью X-COP 5700 является функция управления жестами Motion Control. Однако если вы (как и мы до начала теста) представляли собой нечто напоминающее аналогичную функцию в современных BMW – придется вас расстроить. Единственная доступная возможность – отключение оповещения при приближении к радару – для этого достаточно провести рукой в 10-15 см от прибора. Проверено – работает.
На левом боку расположились гнездо для адаптера питания и разъем Mini-USB. Прорезь, за которой скрывается встроенный динамик, находится сверху, что весьма актуально с учетом возможной установки на магнит.
OLED-дисплей и клавиши управления находятся в верхней части корпуса, наклоненной к водителю. Набор выводимой на дисплей информации зависит от ситуации, стоит лишь сказать, что оранжевые символы интуитивно понятны и хорошо читаемы.
Качество сборки находится на отличном уровне – ничего не хрустит и не люфтит. Есть лишь одно нарекание, связанное с дизайном: глянцевая передняя панель смотрится здорово, но в процессе настройки на поверхности вокруг кнопок могут оставаться отпечатки пальцев.
Первичная настройка Neoline X-COP 5700 предельно проста и понятна. Важно не забывать включить диапазоны X и Ka, отключенные по умолчанию, чтобы не попасться на ручные радары, большинство из которых в РБ работает именно в X-диапазоне.
В зависимости от условий движения вы можете выбрать один из режимов чувствительности: «Город», «Трасса», «Турбо» или «X-COP». В первом снижается чувствительность модуля радар-детектора для минимизации ложных срабатываний, в трассовом режиме чувствительность стандартна, в режиме "Турбо" она возрастает еще на 20%, что на практике дает увеличение дальности детектирования радаров на 30-40%.
Из прошлых тестов мы знаем, что оптимальным режимом является «X-COP». При его активации на скорости до 40 км/ч прибор вообще не издает звуков, на скорости 41-70 км/ч алгоритм аналогичен режиму «Город» с приоритетом GPS, на скорости же свыше 71 км/ч устройство фактически работает в режиме трассы с приоритетом радиомодуля. Сразу скажем, что в этом режиме Neoline X-COP 5700 в городе можно считать совершенно бесшумным – улица Притыцкого, на которой большинство радар-детекторов срабатывают на все подряд, была преодолена от начала до конца без единого звука.
Что касается информирования о стационарных камерах скорости, то оно производится заблаговременно, причем, на наш взгляд, в весьма подходящий момент – не рано, но и не поздно. Важно не забывать своевременно актуализировать базу – на штатной прошивке одна из недавно установленных на трассе М6 камер была пропущена.
В плане детектирования мобильных датчиков скорости PoliScan ничего нового: на камеру в спину срабатывание по факту проезда, на камеру в лицо фактически в момент проезда – если превышали, то, вероятно, камера сняла вас раньше, чем сработал детектор. Детектирование метров за 15-20 до радара возможно только при очень неаккуратной его установке, что в последнее время встречается крайне редко. Это ни в коем случае не является недостатком рассматриваемой модели – так реагируют на лазерные радары все детекторы.
Голосовые оповещения приятные и четкие, гейгер также приятный и не пугающий, при этом по его интенсивности хорошо понятно, какие меры стоит принимать и стоит ли их принимать в принципе.
Контрастный OLED дисплей максимально информативен, на него выводится информация о разрешенной скорости на участке дороги, текущая и средняя скорость вашего автомобиля, схематическое изображение типа милицейского радара, тип поступающего сигнала и его мощность, расстояние до точки GPS, а также текущее время.