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Xiaomi Redmi 6 Pro: появились фото и характеристики недорогого смартфона с "козырьком"

21.06.2018 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi опубликовала рендеры и фотографии пока официально неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro. Гаджет получил вырез в стиле iPhone X в верхней части дисплея и такой же вертикальный двойной фотомодуль.

Xiaomi Redmi 6 Pro: появились фото и характеристики недорогого смартфона с "козырьком"

Судя по фото, сканер отпечатков пальцев расположен сзади, смартфон также оснащен отдельным слотом для карт microSD в дополнение к лотку для двух SIM-карт. Аудиоразъем находится наверху, а microUSB-порт и решетки динамиков — внизу.

Xiaomi Redmi 6 Pro: появились фото и характеристики недорогого смартфона с "козырьком"

Xiaomi Redmi 6 Pro: появились фото и характеристики недорогого смартфона с "козырьком"

Xiaomi Redmi 6 Pro: появились фото и характеристики недорогого смартфона с "козырьком"

Xiaomi Redmi 6 Pro: появились фото и характеристики недорогого смартфона с "козырьком"

Xiaomi Redmi 6 Pro: появились фото и характеристики недорогого смартфона с "козырьком"

Xiaomi Redmi 6 Pro: появились фото и характеристики недорогого смартфона с "козырьком"

У Xiaomi Redmi 6 Pro — 5,84-дюймовый Full HD дисплей с соотношением сторон 19:9, процессор Qualcomm Snapdragon 625 с 4+64 ГБ памяти (или 3+32). Основная камера — двойная (12 и 5 Мп) с поддержкой ИИ, емкость аккумулятора — 4000 мАч. Ожидается, что базовый вариант устройства будет стоить 999 юаней (около 155 долларов), а сам смартфон будет доступен в пяти цветах.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные модели смартфонов Xiaomi:

 
 
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Компания Xiaomi опубликовала рендеры и фотографии пока официально неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro. Гаджет получил вырез в стиле iPhone X в верхней части...
 
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