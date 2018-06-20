Компания Xiaomi опубликовала рендеры и фотографии пока официально неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro. Гаджет получил вырез в стиле iPhone X в верхней части дисплея и такой же вертикальный двойной фотомодуль.





Судя по фото, сканер отпечатков пальцев расположен сзади, смартфон также оснащен отдельным слотом для карт microSD в дополнение к лотку для двух SIM-карт. Аудиоразъем находится наверху, а microUSB-порт и решетки динамиков — внизу.

























У Xiaomi Redmi 6 Pro — 5,84-дюймовый Full HD дисплей с соотношением сторон 19:9, процессор Qualcomm Snapdragon 625 с 4+64 ГБ памяти (или 3+32). Основная камера — двойная (12 и 5 Мп) с поддержкой ИИ, емкость аккумулятора — 4000 мАч. Ожидается, что базовый вариант устройства будет стоить 999 юаней (около 155 долларов), а сам смартфон будет доступен в пяти цветах.

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