Huawei выпустит процессор HiSilicon Kirin 1020 для смартфонов 5G

Компания Huawei постоянно работает на перспективу, особенно что касается baseband-процессоров и чипов связи. Вот и в новом поколении фирменных процессоров смартфонов Huawei будет реализована поддержка сотовых сетей пятого поколения – 5G. А называться такой процессор будет HiSilicon Kirin 1020.





Пока нет никакой конкретики относительно нового процессора. Сообщается только, что он выйдет одновременно с запуском сетей 5G основными операторами, а производительность процессора вдвое превысит производительность текущего флагманского чипсета Kirin 970. Скорее всего при этом новая платформа будет еще и потреблять меньше энергии — если она будет производится по более тонкому техпроцессу.

HiSilicon Kirin 1020 станет одним из первых процессоров с поддержкой сетей 5G, но будет ли он самым первым? Наверняка над аналогичными решениями уже трудятся в Apple, Samsung и Qualcomm.