Страны «Восточного партнерства» гармонизируют тарифы на роуминг в 2020 году

Не так давно Евросоюз отменил роуминг в странах, входящих в объединение. Тем же путем движутся и страны «Восточного партнерства»: как сообщает БЕЛТА, соглашение по гармонизации тарифов на роуминг будет подписано к концу 2020 года.

"Сегодня мы приняли решение, что до конца нынешнего года будет выработана дорожная карта стран "Восточного партнерства" и к концу 2020 года будет подписано соглашение по гармонизации цен на роуминговые услуги в наших странах", - пояснил Сергей Попков, министр связи и информатизации Беларуси.

"Сказать, что это будет завтра и сразу все дешевле, - мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что постепенно роуминговые тарифы максимально сблизим с национальными тарифами внутри страны", - уточнил он. При этом важно будет найти баланс интересов мобильных операторов, чтобы они могли развиваться и инвестировать в развитие новых технологий, и простых граждан, считает Сергей Попков.