Heckler & Koch проиграл: эстонская армия выбрала новую штурмовую винтовку

Американская компания LMT победила в тендере эстонской армии на новую штурмовую винтовку в калибрах 5,56 и 7,62 мм. Об этом стало известно из информации, размещеной на сайте военного ведомства. Стоимость контракта — 22 млн долларов, оружие поступит в войска в 2019—2021 годах.



Винтовки, принимавшие участие в конкурсе. Фото: Siim Lõvi / ERR

Всего в конкурсе участвовало девять компаний, среди них такие именитые бренды, как SIG Sauer, Heckler & Koch, Česká Zbrojovka, Israel Weapon Industries. В финал конкурсных испытаний вышли только три фирмы. В последнем этапе конкурса в калибре 5,56×45 мм конкурировали винтовки LMT MLCPS, SIG Sauer МСХ и Heckler & Koch НК416, а в калибре 7,62×51 мм — винтовки LMT CQBMWS, SIG Sauer SIG716G2 DMR и Heckler & Koch НК417.



Фото: LMT

В итоге победителем были признаны штурмовые винтовки MLCPS (под патрон НАТО 5,56×45 мм) и CQBMWS (под патрон НАТО 7,62×51 мм).

Это оружие создано на базе популярной винтовки AR-10 конструкции Юджина Стоунера, но с внесением особенных конструктивных элементов от LMT. Винтовки этой американской фирмы пользуются популярностью у спецподразделений полиции и армии США.