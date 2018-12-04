ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Heckler & Koch проиграл: эстонская армия выбрала новую штурмовую винтовку

05.12.2018 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американская компания LMT победила в тендере эстонской армии на новую штурмовую винтовку в калибрах 5,56 и 7,62 мм. Об этом стало известно из информации, размещеной на сайте военного ведомства. Стоимость контракта — 22 млн долларов, оружие поступит в войска в 2019—2021 годах.

Heckler & Koch проиграл: эстонская армия выбрала новую штурмовую винтовку
Винтовки, принимавшие участие в конкурсе. Фото: Siim Lõvi / ERR

Всего в конкурсе участвовало девять компаний, среди них такие именитые бренды, как SIG Sauer, Heckler & Koch, Česká Zbrojovka, Israel Weapon Industries. В финал конкурсных испытаний вышли только три фирмы. В последнем этапе конкурса в калибре 5,56×45 мм конкурировали винтовки LMT MLCPS, SIG Sauer МСХ и Heckler & Koch НК416, а в калибре 7,62×51 мм — винтовки LMT CQBMWS, SIG Sauer SIG716G2 DMR и Heckler & Koch НК417.

Heckler & Koch проиграл: эстонская армия выбрала новую штурмовую винтовку
Фото: LMT

В итоге победителем были признаны штурмовые винтовки MLCPS (под патрон НАТО 5,56×45 мм) и CQBMWS (под патрон НАТО 7,62×51 мм).

Это оружие создано на базе популярной винтовки AR-10 конструкции Юджина Стоунера, но с внесением особенных конструктивных элементов от LMT. Винтовки этой американской фирмы пользуются популярностью у спецподразделений полиции и армии США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская компания LMT победила в тендере эстонской армии на новую штурмовую винтовку в калибрах 5,56 и 7,62 мм. Об этом стало известно из информации, размещеной...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Флагманский процессор Snapdragon 855 с поддержкой 5G представлен официально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика