МТС закрывает подключение на «Безлимитище»

Телеком-оператор МТС закрывает возможность подключения на тарифный план «Безлимитище». Об этом говорится на официальном сайте компании.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Последний день, когда можно стать пользователем «Безлимитища» — 31 декабря 2018 года. Потом присоединиться к тарифному плану будет возможно только в рамках услуг линейки домашнего интернета «ИКС».

В МТС не пояснили причин этого решения.

«Для нас „Безлимитище“ — тарифный план-легенда, — пишут представители оператора. — Мы гордимся этим продуктом и рады, что его преимущества оценили более миллиона наших клиентов. Но приходит время новых предложений и легенде пора уходить».

Тарифный план «Безлимитище» появился в марте 2017 года. По данным оператора, сейчас абоненты только этого тарифного плана генерируют до 90% мобильного трафика среди всех абонентов МТС.

Сейчас «Безлимитище» стоит 16,84 рубля в месяц (для новых клиентов — 12,9 рублей в месяц на протяжении первых 90 дней). Тариф предлагает безлимит мобильного интернета, 400 минут во все сети и 50 МБ бесплатного трафика в сутки, который можно использовать в режиме модема. При этом на тарифе запрещают пользоваться торрент-трекерами, а при просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р).