|
Четыре российских канала получили разрешение на вещание в Беларуси
23.03.2019 13:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Подписан приказ о выдаче разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации — телепрограмм SHOT TV, «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ». Об этом
Разрешения на распространение выданы Министерством информации сроком на 3 года. Ведомство отмечает, что эти телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.
Как правило, операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты вскоре после подписания приказа о выдаче такого разрешения.
Напомним, ранее лицензию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подписан приказ о выдаче разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации — телепрограмм SHOT TV, «БОКС ТВ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)