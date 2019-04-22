ВКС России получили новый истребитель МиГ-35УБ

Источник материала: IT.Tut.by

Появилась фотография, возможно, первого предсерийного двухместного учебно-боевого истребителя МиГ-35УБ, сообщает военный блог «Центра анализа стратегий и технологий». Самолет с бортовым номером «11 синий» несет надпись «ВКС России».





В феврале 2017 года было объявлено о подписании Министерством обороны России контракта еще на два опытных (предсерийных) образца истребителя МиГ-35 для их подключения к расширенной программе Государственных испытаний, которые должны закончиться в 2019 году. Снимок был сделан на аэродроме Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина — филиала АО «РСК «МиГ».

МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей. Самолет оснащен двигателями с отклоняемым вектором тяги, позволяющими самолету резко менять направление движения в воздухе, давая важное преимущество в ближнем бою.

Нормальная взлетная масса боевой машины составляет 17 500 кг, максимальная — 23 500 кг, боевая нагрузка — 6500 кг. Максимальная продолжительность полета — 2,2 часа.