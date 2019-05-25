Для тех, кто устал от реальных отношений:10 текстовых игр для романтиков-интровертов

Источник материала: IT.Tut.by

Если вы устали от реальных отношений, а романтики хочется, присмотритесь к виртуальным романам. Это визуальные текстовые игры, в которых развитие сюжета зависит от игрока: именно вы выбираете, как будет разворачиваться история (о да, кажется, все придумали еще до Netflix). Мы отобрали 10 визуальных новелл с романтическим подтекстом — будьте осторожны, ведь в нарисованных персонажей можно влюбиться по-настоящему.

Lingering Fragrance

Дата выхода: 2018.

Актуальная новелла для тех, кто сдает экзамены и готовится к ЦТ : по сюжету старшеклассники так много учились, что начали терять память. Чтобы исправить ситуацию, они берутся за создание хороших воспоминаний. Конечно, без романтики в таком деле не обойтись.

После прохождения первой истории вам откроются две дополнительные: считайте, что это три игры в одной. Также в Lingering Fragrance ненавязчивый саундтрек, достойный сюжет и милые персонажи. Серьезно, в главную героиню просто невозможно не влюбиться.

Love Ribbon

Дата выхода: 2017 год.

У старшеклассницы Айрис намечается внезапное пополнение в семье: оказывается, у девушки за границей есть младшая сестра по имени Зои. Теперь она будет учиться вместе с Айрис и жить с ней под одной крышей. Но есть две проблемы: во-первых, развязная Зои слишком сильно отличается от прилежной Айрис, а во-вторых, между девушками появляется нечто большее, чем простая сестринская симпатия.

Это не пропаганда ЛГБТ-отношений, а знакомство с жанром юри , который описывает романтические отношения между девушками. Жанр очень популярен в Японии и частенько появляется в манге и аниме. Теперь настал черед игр: Love Ribbon запомнится вам первоклассной рисовкой, яркими характерами и чувственной романтикой.

Sweetest Monster

Дата выхода: 2017 год.

42-летний Робин Хокинс находится в эпицентре кризиса среднего возраста: от работы в школе тошнит, отношения с дочерью ухудшаются, а брак трещит по швам. После очередной ссоры с женой Робин выходит на улицу и встречает там Белл — молодую девушку, признающуюся герою в любви. Это, конечно, приятно, но кто эта девушка? И почему у нее кошачьи хвост и уши?

Sweetest Monster — это возможность взглянуть на мир глазами взрослого человека, столкнуться с его мыслями и проблемами. Еще это синтез мистики, драмы и «Лолиты» Набокова: эдакий специфический коктейль, способный увлечь вас на несколько часов.

Nightshade

Дата выхода: 2017.

Перемещаемся в Японию эпохи Сэнгоку. Власть децентрализована, провинции воюют между собой, а мы в роли девушки-ниндзя пытаемся уничтожать врагов и налаживать свою личную жизнь.

В нашем распоряжении есть пять сюжетных линий и десять концовок: все будет зависеть от решений игрока. Отметим детализированную рисовку, возможность составлять собственный маршрут, симпатичных героев и классную озвучку — за нее отвечали популярные японские артисты.

Doki Doki Literature Club!

Дата выхода: 2017 год.

Вы вступаете в школьный литературный клуб, где вас ждут четыре девушки — Саёри, Нацуки, Юки и Моника. Впереди — школьный фестиваль, в процессе подготовки к которому вы сможете насладиться ученическими буднями и завязать интрижку с одной из участниц клуба.

Сюжет кажется банальным, но суть Doki Doki Literature Club! раскрывается в процессе. Игра перекраивает свою историю, вмешивается в механику романа и рушит «четвертую стену», обращаясь к игроку напрямую. Внутри — приятная рисовка, неожиданные повороты и три варианта концовки, так что за этой новеллой можно провести не один вечер.

Cinderella Phenomenon

Дата выхода: 2017 год.

Еще вчера вы были Люсьеттой Риеллой Бриттон, принцессой с отвратительным характером, а сегодня отхватили сказочное проклятие и превратились в обычную девушку — без денег, семьи и титулов. Чтобы снять заклятие, нужно совершить три добрых дела и объединиться с одним из пяти проклятых парней.

В вашем распоряжении — гарем из принцев, рыцарей и магов. Изучайте основной сюжет, открывайте новых персонажей и выстраивайте романтические отношения с волшебными избранниками. Кстати, в игре есть линейка наград: их собирать так же интересно, как и покемонов .

One Night Stand

Дата выхода: 2016.

Ситуация такая: после вечеринки вы просыпаетесь в постели с девушкой. Но после вчерашнего вы не помните ни ее имени, ни того, как вы оказались в ее доме. Можно тихонько улизнуть прочь, а можно остаться и восстановить события прошлой ночи — какой вариант выберете вы?

One Night Stand выделяется своей ротоскопической анимацией и интерактивностью: вы можете вжиться в роль детектива и раскрыть историю, в которую ввязались. В итоге вас ждет одна из 12 концовок, хотя в финале игра предлагает начать все заново: так вы опробуете все варианты и выжмете из этой новеллы весь потенциал.

Sakura Games

Дата выхода: 2014−2018.

Компания Winged Cloud создала целую плеяду визуальных романов: Sakura Sadist, Sakura Beach, Sakura Gamer, Sakura Santa, Sakura Swim Club — продолжать можно до бесконечности. Разные персонажи и истории объединяет одно: это яркие игры с простеньким сюжетом и обилием эротических сцен. Хотите расслабиться и провести несколько часов с привлекательными персонажами — делайте ставку на «Сакуру»!

Бесконечное лето

Дата выхода: 2013 год.

Семен — 25-летний безработный, который тратит все свое время на посиделки в Сети. Он отправляется на встречу выпускников, но что-то идет не по плану: Семен телепортируется из 2010 года в 1987, при этом перемещаясь в тело 17-летнего подростка. Теперь ему нужно вернуться в свой мир: в этом ему помогут герои, обитающие в пионерлагере «Совенок».

В теле подростка игрок проведет семь дней: за это время он сможет построить отношения с шестью героинями и открыть 13 уникальных концовок. Рекомендуем эту игру за необычную историю, атмосферную музыку и ламповый советский антураж. С помощью «Бесконечного лета» вы сможете побывать в пионерлагере, даже если родились после распада СССР.

Katawa Shoujo

Дата выхода: 2012 год.

После любовного признания у главного героя игры Хисао случился сердечный приступ. У парня нашли аритмию и отправили его в «Ямаку» — специализированную японскую школу. Теперь Хисао привыкает к своей новой жизни и пяти девушкам с различными особенностями и историями, с одной из которых он может завязать отношения.

Katawa Shoujo — это не просто игрушка с эротическими вставками, а полноценная драматическая история, у которой может быть хороший конец. У каждого здешнего персонажа есть свои тайны, страхи и переживания, в которых вам предстоит разобраться: это одновременно и романтическая новелла, и рассказ об инклюзивности. Советуем пройти этот роман несколько раз, чтобы познакомиться со всеми героинями: слишком уж хорошо они прописаны.