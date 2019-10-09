Четыре болезни, что способны убить человека за 24 часа

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Несмотря на развитие медицины и доступность прививок, в нашем мире все еще остаются заболевания, который способны убить человека за одни сутки. Рассказываем про четыре из них, которые до сих пор представляют опасность.

Легочная чума, которая выкашивала целые города в Средневековье



«Триумф смерти» Питера Брейгеля Старшего. Изображение: wikipedia.org

«Черная смерть» не исчезла с окончанием Средних веков — бактерия Yersinia pestis, возбудитель болезни, все еще с нами. Так, в 2010—2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. А в 2017-м вспышка была зафиксирована на Мадагаскаре (1 801 случай, 127 смертей).

В зависимости от пути проникновения инфекции чуму делят на бубонную и легочную. Обе формы поддаются лечению, если выявляются достаточно рано. Бубонная — самая распространенная, при ней бактерия попадает в лимфатическую систему и движется до ближайшего лимфоузла, где и начинает размножаться. Передача бубонной чумы от человека к человеку происходит редко. Но в случае дальнейшего развития инфекция может перекинуться на легкие, и вот здесь настает черед легочной формы.

Если средневековый человек заболевал бубонной чумой, у него еще был шанс на спасение — смертность составляла примерно 95%. Но легочная убивала всегда. Зараженному было достаточно кашлянуть утром в переполненной церкви, чтобы спустя сутки вымерла вся деревня. Сейчас, конечно, не XIV век, и смертность от чумы составляет не 100%, а, при правильном лечении, 5−10%. Но все равно очень не хочется попасть в этот печальный раздел статистики.

Как передается легочная чума? Как правило, воздушно-капельным путем, но заразиться можно и через слизистые (через курительную трубку, например). Среди симптомов — высокая температура (до 41 градуса), озноб, головные боли, боли в пояснице и конечностях, слабость, часто тошнота и рвота, слабый кашель.

Инкубационный период может составлять 24 часа. Причем без ранней диагностики и проведения терапии — опять же в течение суток после появления симптомов — человек погибает.

Прививки живыми и убитыми противочумными вакцинами, как делают против бубонной формы, от легочной чумы не защищают. Первые вылеченные больные появились только с использованием стрептомицина.

Унизительная смерть — холера



Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века. Изображение: wikipedia.org

Образ смерти, подающей воду, зараженную бактериями холеры

Холера — это чрезвычайно опасная болезнь, которая возникает при попадании в организм пищи или воды, зараженной бактерией Vibrio cholerae. Между заражением и появлением симптомов проходит от 12 часов до 5 дней. Болезнь поражает как детей, так и взрослых и при отсутствии лечения может за несколько часов привести к смерти.

Например, эта болезнь косила вполне себе цивилизованных парижан 19 века. В книге «Пандемия. Всемирная история смертельных вирусов» упоминаются истории о том, как человек, сев пообедать, к десерту был уже мертв, или как пассажиры поезда вдруг падали замертво на глазах у всего купе. Причем самое ужасное то, что это была унизительная смерть — подвергнуться приступу неконтролируемой диареи у всех на глазах считалось едва ли не хуже смерти.

Увы, холера продолжает забирать своих жертв и сегодня. По оценкам исследователей , во всем мире ежегодно происходит от 1,3 до 4 миллионов случаев заболевания холерой и 21 000−143 000 случаев смерти от этого заболевания.

Хорошая новость — сейчас эта инфекция легко лечится. Большинство людей можно с успехом спасти при помощи раствора оральных регидратационных солей. Плюс сегодня существуют три пероральные вакцины против холеры. ВОЗ даже планирует сократить к 2030 году смертность от холеры на 90% и добиться ее элиминации не менее чем в 20 странах.

Менингококковый менингит и «менингитный пояс»



Мировая распространённость менингококкового менингита (на 2009 г.) Источник: wikipedia.org

Менингококковый менингит — это бактериальная форма менингита. Инфекция поражает оболочки головного и спинного мозга, что может привести к тяжелому поражению мозга, и при отсутствии лечения — в половине случаев к смерти.

Возбудителями являются различные микроорганизмы, включая бактерии, грибок и вирусы. Но особенно опасна бактерия Neisseria meningitidis, которая способна спровоцировать масштабные эпидемии.

Самыми распространенными симптомами являются ригидность затылочных мышц, высокая температура, чувствительность к свету, спутанность сознания, головная боль и рвота. Менее распространенной, но еще более тяжелой (часто смертельной) формой менингококковой инфекции является менингококковый сепсис, для которого характерны геморрагическая сыпь и быстро развивающийся шок.

Даже если вовремя диагностировать и начать надлежащее лечение на ранних стадиях, 8−15% пациентов все равно умрут через 24−48 часов после появления симптомов. Если не лечить вовсе, то умрут 50%. И у 10%-20% выживших людей инфекция может приводить к повреждению мозга, потере слуха или инвалидности.

Эта болезнь распространена по всему миру, но самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в «менингитном поясе», расположенном в Африке к югу от Сахары, от Сенегала на западе до Эфиопии на востоке. В этом регионе до сих пор ежегодно регистрируется около 30 000 случаев заболевания.

В этом случае человечеству поможет вакцинация. Так, с 2010 года после начала массовой профилактической иммунизации новой вакциной против менингококка группы А в менингитном поясе доля серогруппы А резко снизилась

Некротический фасциит — «поедающая плоть человека бактерия»



Микрофотография некротического фасциита. Источник: wikipedia.org

Если вы когда-либо читали новости про «поедающую плоть человека бактерию», то уже знаете, что такое некротический фасциит.

Если кратко, то это редкая инфекция, вызываемая бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens, которая способна убить человека за считанные часы. Ежегодно регистрируется от 500 до 1500 случаев заболевания, и от 20 до 25 процентов жертв умирают.

Бактерии попадают в фасцию, которая находится между кожей и мышцами, через повреждения на коже. Это может быть рана или даже комариный укус . Так, в The Daily Mail описывалась история, как женщина ударилась о духовку и получила небольшую ссадину. А уже в течение 24 часов у нее развился некротический фасциит: ее лицо почернело, она стала бредить и жаловаться на головокружение. К счастью, женщина выжила, но перенесла множество операций на лице.

Диагностировать некротический фасциит на ранней стадии, когда единственные симптомы — боль и лихорадка, довольно сложно. Но затем к ним присоединяются отек и гиперемия, кожа становится плотной и болезненной при нажатии. Позднее кожа становится темно-красной или синеватой, покрывается пузырями, на ней появляются некрозные участки. На поздних стадиях заболевание сопровождается интоксикацией, нередко развиваются инфекционно-токсический шок и полиорганная недостаточность. Важнейший признак, что вам срочно нужно к врачу — необычайно сильная для раны боль.