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«ВКонтакте» тестирует редизайн мобильного приложения
17.10.2019 21:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестирование совершенно нового дизайна мобильного приложения. Уже сегодня пользователи могут получить доступ к новому продукту. Для этого достаточно отсканировать специальный QR-код.
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Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестирование совершенно нового дизайна мобильного приложения.
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