«ВКонтакте» тестирует редизайн мобильного приложения

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Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестирование совершенно нового дизайна мобильного приложения. Уже сегодня пользователи могут получить доступ к новому продукту. Для этого достаточно отсканировать специальный QR-код.



Все уведомления теперь находятся в одной вкладке с новостями, а рекомендации можно найти в «Интересном». Разработчики также переместили сообщества, музыку, видео, VK Pay в «Обзор». На странице профиля появилась возможность быстрого создания истории, записи, фото и трансляции, при этом вкладка «Друзья» стала отдельным разделом.



Как рассказала заместитель технического директора «ВКонтакте» Ольга Фролова, разработчики полностью переосмыслили дизайн и подчеркнули возможности для общения и самовыражения, пишет https://beegbest.info/ . Сроки тестирования пока не уточняются.



Ранее команда «ВКонтакте» объявила об открытии творческой мастерской. Её участниками станут студенты факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал News.ru.

