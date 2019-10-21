Американец шесть лет страдал провалами в памяти. Оказалось, в его организме вырабатывался спирт

Источник материала: IT.Tut.by

У 46-летнего американца нашли редкое заболевание — «синдром автопивоварни», при котором попавшие в организм дрожжи вырабатывают углеводы, образуя этанол. Об этом сообщает журнал BMJ Open Gastroenterology.



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В статье рассказывается, что примерно два года назад мужчина обратился к врачам с жалобами на провалы в памяти, психические изменения, агрессию и эпизоды депрессии в течение шести лет — с 2011 года. Изменения начались после того, как ему назначили антибиотики во время лечения травмы большого пальца.

Мужчина лечился у психиатра, но ему не становилось лучше. Однажды утром его арестовали за предполагаемое вождение в состоянии алкогольного опьянения — оказалось, что уровень алкоголя в его крови составил 200 мг/дл. При этом мужчина отрицал, что пил.

К счастью, его тетя узнала о похожем случае «самоопьянения» и убедила племянника обратиться за специализированным лечением. Врачи из Ричмондского университета провели анализы и обнаружили в кале пациента дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Эти дрожжи вырабатывают углеводы и образуют этанол. То есть мужчина постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Это приводило к довольно серьезным последствиям. Так, однажды из-за опьянения мужчина не удержался на ногах, упал и получил внутричерепное кровотечение. При этом медицинский персонал, лечивший его от травмы, отказывался верить, что пациент не принимает алкоголь во время нахождения в больнице.

Отмечается, что до травмы большого пальца мужчина пил немного, в социально приемлемых рамках, и владел строительной компанией, которая занималась восстановлением поврежденных ураганом домов, многие из которых были загрязнены плесенью.

Врачи назначили американцу противогрибковую терапию и курс пробиотиков. Также во время лечения он должен был придерживаться строгой диеты. Когда мужчина пообедал пиццей с газировкой вопреки рекомендациям докторов, уровень этанола в его крови снова взлетел вверх. После этого он стал более покладистым.

В конце статьи издание сообщает, что вот уже полтора года мужчина живет без симптомов и даже возобновил свой предыдущий образ жизни, в том числе придерживается обычной диеты, но по-прежнему проверяет уровень алкоголя в своем дыхании.