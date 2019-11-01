«Дирижабль, ага» и «АДВОКА-А-АТ». Кто эти герои старых мемов и как они живут сейчас?

Источник материала: IT.Tut.by

Если слово «дирижабль» вызывает у вас улыбку, возможно, вы в свое время затерли до дыр кое-какое видео на YouTube. 42.TUT.BY продолжает вспоминать легендарные мемы из интернета. Сегодняшние персонажи вам могут помниться несколько эксцентричными, но на деле они вполне обычные люди. Это мы все еще о «дирижабле» и… парне, который кричал «адвокат» в эфире российского Первого канала.

«Дирижабль, ага»

На первый взгляд парень кажется сумасшедшим, но с ним все нормально. Николай — музыкант, и летом далекого 2006-го был на гастролях. Видео появилось так: он хотел записать свое исполнение, чтобы понять, как он выступает, со стороны. Но в те годы достать нормальную технику для видео было не так уж просто — пришлось одолжить цифровой фотоаппарат Casiо. «Он снимал в разрешении 640 на 480 — сейчас это смешно, тогда было вау!» —Николай. В общем, перед тем как записывать что-то «по делу» парень решил его протестировать: «Причем я не выбирал ракурс, не настраивал ничего. Это была первая и единственная запись. Я люблю 90-е, транс — поставил первый попавшийся инструментал в таком стиле». Итог — «дирижабль», который взорвал YouTube.

Странное слово «Титор» после «дирижабля» в начале видео — не что иное как фамилия музыканта. И такой «тег» есть не только в меме, но в остальных треках Николая. В 2011-м году музыкант закончил Красноярский государственный педагогический университет, но вряд ли он пользуется дипломом.

Сегодня Николай все еще занимается творчеством: он битмейкер. У него есть два аккаунта в Instagram: один как бы личный, в котором много фото архитектуры и присутствуют снимки некой девушки , а второй — «рабочий», который чаще обновляется. Но контент там по большей части одинаковый.

На момент записи видео Николаю было 20 лет, сегодня ему (несложно подсчитать) — 34. Кстати, исполнилось буквально на днях — день рождения у героя мема 28 октября. Поздравляем!

«Адвока-а-ат!»

Этот мем, пожалуй, самый не загадочный из всех, что мы вспоминали. Чтобы узнать настоящее имя его участника, не надо даже гуглить: из титра Первого канала понятно, что перед нами Гоген Солнцев. Он модель, и его пригласили поучаствовать в выпуске программы «Пусть говорят» с названием «Модель без будущего». В процессе обсуждения темы Гоген, выкатив глаза, закричал «адвокат» и стал мемом. Мы предлагаем вам посмотреть полную нарезку эфирного времени с Гогеном — наслаждайтесь.

Впрочем, Гоген Солнцев блистал на телевидении и до «мемного» появления. Впервые он оказался на экране еще в 2008-м на шоу «Пятеро в отрыве» (MTV). Позже участвовал в «Доме-2» — между прочим, в одно время с Ольгой Бузовой. Но вот повторить успех своей коллеги Солнцеву пока не удалось. Наоборот, мужчина признавался, что после «Дома-2» его карьера пошла на спад.

Сегодня модели, актеру и режиссеру фрик-театра 38 лет, и в прошлом году он женился на 64-летней Екатерине Терешкович, чему был даже посвящен отдельный выпуск передачи «На самом деле» Дмитрия Шепелева. После этого парочка появлялась еще в нескольких передачах на российских каналах. Екатерина называет себя бизнес-вумен, но, вероятно, является такой же актрисой различных TV-шоу, как и Гоген. По крайней мере, доказать ничего другого журналистам пока не удавалось. Екатерина финансирует творческие начинания Гогена, а еще подарила мужу ключи от квартиры в Москве.

Три недели назад в Instagram-аккаунте Гогена появилось сообщение, что на него и его помощницу напала девушка в салоне красоты, сломав актеру руку. Что ж, теперь Гогену не нужен костюм на Хеллоуин — и он сам шутит об этом.

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