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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

21.11.2019 09:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Фото: Reuters

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал Дуров в сообщении, размещенном в его канале в Telegram. Он напомнил, что на этой неделе в WhatsApp была обнаружена очередная уязвимость, которая позволяет хакерам и правительственным спецслужбам получить доступ к личным данным пользователей.

Дуров отметил, что потенциальная опасность грозит не только информации, которая передается непосредственно через WhatsApp, но и всем данным, хранящимся на устройстве, где установлено приложение. Оно, по его словам, «постоянно используется злоумышленниками «в качестве «троянского коня», чтобы шпионским образом получать доступ к фотографиям и сообщениям, которые хранятся не в WhatsApp».

Как подчеркнул Дуров, он сомневается, что программисты WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, по недосмотру оставляли в приложении уязвимости, позволяющие шпионить за пользователями.

«Крайне маловероятно, что кто-либо может случайно и на регулярной основе допускать серьезные ошибки в сфере безопасности, которые так удобно использовать для слежки», — пишет создатель Telegram. По версии Дурова, наивно полагать, что политика WhatsApp может измениться. «Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона», — заявил он.

В мае газета Financial Times сообщила, что неизвестные злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в WhatsApp. В сентябре агентство Блумберг информировало о том, что власти США и Великобритании подписали соглашение, согласно которому базирующиеся в Соединенных Штатах соцсети и платформы, включая Facebook и WhatsApp, будут обязаны передавать британским правоохранительным органам личные данные пользователей при соответствующих запросах.

В минувший понедельник газета The Independent сообщила, что разработчики WhatsApp признали наличие в приложении очередной уязвимости, благодаря которой хакеры могли получить доступ к сообщениям пользователей, отправив им вредоносный видеофайл.

 
 
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей...
 
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