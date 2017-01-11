МИНСК, 12 янв — Sputnik. Специалисты устраняют последствия короткого замыкания в Узденской районной гимназии, закуплено новое оборудование для электрощитовой, сообщила Sputnik в четверг заместитель директора по учебной работе Татьяна Бондарь.

Инцидент произошел в среду, 11 января, утром: в 09:00 дежурный вахтер сообщил спасателям о сильном задымлении в щитовой на первом этаже в гимназии, расположенной на бульваре Дзержинского.



© Sputnik / Виктор Толочко ЧП в узденской гимназии: эвакуировано 556 человек

"Сейчас устраняются последствия короткого замыкания, уже закуплено новое оборудование для электрощитовой, где произошло короткое замыкание. Идет работа, направленная на то, чтобы наши гимназисты быстрее вернули в свои классы", — сказала Бондарь.

Уроки начнутся в пятницу

По ее словам, скорее всего уже в ближайшую пятницу занятия в гимназии возобновятся, дети придут в свои классы.

Собеседница Sputnik рассказала, что во время задымления, которое произошло в среду рано утром, никто не пострадал.

"Вахтер где-то в 8:40 почувствовала задымление на первом этаже гимназии, где находится щитовая. Сразу об этом сообщили спасателям и было принято решение эвакуировать учащихся. Учителя и сотрудники гимназии их эвакуировали еще до прибытия спасателей. Некоторых детей забрали родители", — рассказала Бондарь.

Помощь медиков не понадобилась

Завуч уточнила, что школа, в которую были эвакуированы учащиеся, находится недалеко от гимназии. "Мы просто провели наших гимназистов дворами. Все было организованно, быстро. Никто не пострадал. Может быть, немного испугались несколько учащихся младших классов. Кто-то даже расплакался", — сказала собеседница Sputnik.

По ее словам, медики к месту происшествия приехали вовремя, но помощь их не понадобилась.

Замдиректора гимназии рассказала, что вчера и сегодня дети учатся в соседней школе. "Всем хватило места в классах. Ученики 6-10 классов нашей гимназии занимаются во вторую смену. Так что никаких проблем с обучающим процессом нет", — отметила собеседница агентства.

Бондарь также уточнила, что было эвакуировано 387 учащихся гимназии, всего в учреждении обучается 480 человек.