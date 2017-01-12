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В Светлогорском районе саперы обезвредили случайно найденную 2-метровую авиационную бомбу

13.01.2017 16:40 — ЧП | Tut.by  
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На днях в деревне Песчаная Рудня (Светлогорский район) во время земляных работ случайно наткнулись на предмет, напоминающий бомбу. Прибывшие эксперты подтвердили опасения: на дне котлована виднелась 2-метровая авиабомба немецкого производства времен Великой Отечественной войны. Подробности сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Боеприпас нашли во время земляных работ, когда закапывали старые нежилые строения.

Прибывшие на место саперы из войсковой части 5527 установили: перед ними немецкая авиационная бомба калибром не менее тонны. Началась сложная операция.

Из ближайших домов эвакуировали людей и оцепили место разминирования. Сначала сняли верхний мерзлый слой грунта. Затем саперы с помощью шанцевого инструмента очистили стенки корпуса, чтобы точно определить калибр боеприпаса, а также количество и типы взрывателей.

«При этом военнослужащими при помощи специального оборудования осуществлялся постоянный контроль за наличием шумов часового механизма взрывателя», — рассказывал представитель пресс-службы Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев.

После этого эксперты установили точно: это фугасная тонкостенная авиабомба немецкого производства SD-1000 времен Великой Отечественной войны. Общая длина корпуса — более 2 метров, максимальный диаметр — полметра.


На специальной площадке саперы изучили тип взрывателя. Так как он мог оснащаться противосъемным механизмом, к месту дальнейшего подрыва бомбу транспортировали без предварительного расснаряжения. Операция прошла успешно.


Как говорят эксперты, в такой авиабомбе содержится более 500 килограмм взрывчатого вещества, а разлет осколков достигает 1800 метров. Если бы она взорвалась на поверхности, то от взрывной волны в радиусе 30 метров были разрушены все кирпичные здания, еще в пределах 500 метров дома остались без окон.


 
 
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Прибывшие эксперты подтвердили опасения: на дне котлована виднелась 2-метровая авиабомба немецкого производства времен Великой Отечественной войны.

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