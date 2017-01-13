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Смертельное ДТП в Гомельском районе: возбуждено уголовное дело
14.01.2017 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв — Sputnik. По факту дорожно-транспортного происшествия в Гомельском районе, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
ДТП произошло в 16:30 в минувшую пятницу на 28-м километре трассы между населенными пунктами Сосновка и Абакумы. По информации следствия, VW Golf II красного цвета выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗ.
В результате аварии три человека, ехавшие в легковом автомобиле, скончались на месте ДТП, водителя ГАЗели медики доставили в больницу.
Как отметила представитель УСК, Следственное управление УСК по Гомельской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Представители УСК, а также сотрудники ГАИ и ГКСЭ работали на месте аварии как минимум до полуночи — в связи со следственными действиями участок дороги, на котором столкнулись автомобили, был перекрыт для движения.
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В результате столкновения автомобиля VW и ГАЗели в три человека погибли, водитель микроавтобуса получил травмы.
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