МИНСК, 14 янв — Sputnik. По факту дорожно-транспортного происшествия в Гомельском районе, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

ДТП произошло в 16:30 в минувшую пятницу на 28-м километре трассы между населенными пунктами Сосновка и Абакумы. По информации следствия, VW Golf II красного цвета выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗ.

В результате аварии три человека, ехавшие в легковом автомобиле, скончались на месте ДТП, водителя ГАЗели медики доставили в больницу.

Как отметила представитель УСК, Следственное управление УСК по Гомельской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Представители УСК, а также сотрудники ГАИ и ГКСЭ работали на месте аварии как минимум до полуночи — в связи со следственными действиями участок дороги, на котором столкнулись автомобили, был перекрыт для движения.