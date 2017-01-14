МИНСК, 15 янв – Sputnik. Маршрутное такси с пассажирами перевернулось в Полоцке, среди пассажиров, по информации очевидцев, была беременная женщина.

ДТП произошло во второй половине дня субботы, об аварии стало известно из записей жителей райцентра в соцсетях.

"В Полоцке вновь перевернулась маршрутка №10, полная людей. ДТП произошло 14 января около 17:00 в Чернещено около заправки. Водитель маршрутки не справился с управлением", – говорится в сообщении.

По неофициальной информации шесть человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть пожилая женщина и беременная женщина, отмечают в соцсети.

Sputnik пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов о данном происшествии.