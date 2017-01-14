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Маршрутка с пассажирами перевернулась в Полоцке

15.01.2017 11:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Маршрутное такси с пассажирами перевернулось в Полоцке, среди пассажиров, по информации очевидцев, была беременная женщина.

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Полоцке
© Фото: ЧП Полоцк Новополоцк / ВК
ДТП под Новополоцком: маршрутка с пассажирами врезалась в джип

ДТП произошло во второй половине дня субботы, об аварии стало известно из записей жителей райцентра в соцсетях.

"В Полоцке вновь перевернулась маршрутка №10, полная людей. ДТП произошло 14 января около 17:00 в Чернещено около заправки. Водитель маршрутки не справился с управлением", – говорится в сообщении.

По неофициальной информации шесть человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть пожилая женщина и беременная женщина, отмечают в соцсети.

Sputnik пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов о данном происшествии.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло в субботу, по неофициальной информации, шесть пассажиров направлены в больницу, среди них – беременная женщина.

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