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Маршрутка с пассажирами перевернулась в Полоцке
15.01.2017 11:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Маршрутное такси с пассажирами перевернулось в Полоцке, среди пассажиров, по информации очевидцев, была беременная женщина.
ДТП произошло во второй половине дня субботы, об аварии стало известно из записей жителей райцентра в соцсетях.
"В Полоцке вновь перевернулась маршрутка №10, полная людей. ДТП произошло 14 января около 17:00 в Чернещено около заправки. Водитель маршрутки не справился с управлением", – говорится в сообщении.
По неофициальной информации шесть человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть пожилая женщина и беременная женщина, отмечают в соцсети.
Sputnik пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов о данном происшествии.
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ДТП произошло в субботу, по неофициальной информации, шесть пассажиров направлены в больницу, среди них – беременная женщина.
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