|
Стрельба на музыкальном фестивале в Мексике: есть жертвы
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы во время фестиваля электронной музыки BPM на курорте Плая-дель-Кармен в Мексике.
По предварительным данным, стрелял один человек, он открыл огонь в ночном клубе Blue Parrot незадолго до рассвета.
Мэр города Кристина Торрес рассказала местному радио, что в результате стрельбы и последующей давки среди посетителей клуба пострадали около 15 человек.
Организаторы фестиваля сообщили агентству Рейтер, что убиты в том числе три сотрудника служб безопасности.
Агентство «Франс пресс» сообщает, что среди погибших — три иностранца.
Плая-дель-Кармен находится в 68 километрах к югу от Канкуна. Регион популярен среди американских и европейских туристов, его практически не затронула деятельность наркокартелей, от которой страдают многие регионы Мексики.
Фестиваль BPM проходит на курорте Плая-дель-Кармен уже десять лет, в нем принимают участие более 300 музыкантов и артистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плая-дель-Кармен находится в 68 километрах к югу от Канкуна. Регион популярен среди американских и европейских туристов, его практически не затронула деятельность...
|
Архив (ЧП)
Комментарии