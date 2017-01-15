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Стрельба на музыкальном фестивале в Мексике: есть жертвы

16.01.2017 18:46 — ЧП | Tut.by  
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По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы во время фестиваля электронной музыки BPM на курорте Плая-дель-Кармен в Мексике.

По предварительным данным, стрелял один человек, он открыл огонь в ночном клубе Blue Parrot незадолго до рассвета.

Мэр города Кристина Торрес рассказала местному радио, что в результате стрельбы и последующей давки среди посетителей клуба пострадали около 15 человек.

Организаторы фестиваля сообщили агентству Рейтер, что убиты в том числе три сотрудника служб безопасности.

Агентство «Франс пресс» сообщает, что среди погибших — три иностранца.

Плая-дель-Кармен находится в 68 километрах к югу от Канкуна. Регион популярен среди американских и европейских туристов, его практически не затронула деятельность наркокартелей, от которой страдают многие регионы Мексики.

Фестиваль BPM проходит на курорте Плая-дель-Кармен уже десять лет, в нем принимают участие более 300 музыкантов и артистов.

 
 
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Плая-дель-Кармен находится в 68 километрах к югу от Канкуна. Регион популярен среди американских и европейских туристов, его практически не затронула деятельность...

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