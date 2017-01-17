16 января в Бресте огласили приговор по делу банды воров, которые обвинялись в краже ювелирных изделий.

По версии обвинения 13 мая прошлого года двое мужчин, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, проникли в жилой дом в одном из районов Бреста и вынесли золотые и серебряные кольца, серьги, браслеты, цепочки и женские часы на общую сумму около 4,8 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось оперативно задержать преступников, так как они уже находились под наблюдением в связи с оперативной информацией об их причастности к серии краж драгоценностей из домов Бреста и района.

В суде обвиняемые не признали своей вины. Один из них, у которого при обыске была обнаружена часть похищенного, пояснил, что ювелирные изделия он нашел в траве. Тем не менее собранная доказательная база и показания свидетелей говорили об обратном.

«Жителей Брестского района признали виновными в тайном похищении имущества повторно группой лиц с проникновением в жилище (ч.2 ст. 205 УК) и назначил каждому по 4 года лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Елена Ковальчук.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.