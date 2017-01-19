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СК: мужчина, сбивший на М1 водителя эвакуатора, говорил по телефону
20.01.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту смерти под колесами большегрузного автомобиля на автодороге М1 водителя эвакуатора, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
© Фото: УГАИ МВД Беларуси
Авария произошла ночью 16 сентября 2016 года: 29-летний житель Витебской области, находившийся за рулем седельного тягача Volvo, на 387-м километре трассы М1 в Смолевичском районе сбил водителя автомобиля-эвакуатора Fiat Iveсo. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался в больнице.
"Установлено, что водитель автопоезда имел возможность своевременно заметить одетого в светоотражающий жилет потерпевшего, который находился возле грузового автомобиля с включенной аварийной световой сигнализацией", – сказала Белоног.
Она также сообщила, что помимо этого водитель фуры за рулем разговаривал по телефону.
По словам собеседницы Sputnik, действия жителя Витебской области квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Сейчас виновник ДТП находится под подпиской о невыезде, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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