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СК: мужчина, сбивший на М1 водителя эвакуатора, говорил по телефону

20.01.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту смерти под колесами большегрузного автомобиля на автодороге М1 водителя эвакуатора, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

СК: мужчина, сбивший на М1 водителя эвакуатора, говорил по телефону
© Фото: УГАИ МВД Беларуси
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Авария произошла ночью 16 сентября 2016 года: 29-летний житель Витебской области, находившийся за рулем седельного тягача Volvo, на 387-м километре трассы М1 в Смолевичском районе сбил водителя автомобиля-эвакуатора Fiat Iveсo. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался в больнице. 

"Установлено, что водитель автопоезда имел возможность своевременно заметить одетого в светоотражающий жилет потерпевшего, который находился возле грузового автомобиля с включенной аварийной световой сигнализацией", – сказала Белоног.

Она также сообщила, что помимо этого водитель фуры за рулем разговаривал по телефону.

По словам собеседницы Sputnik, действия жителя Витебской области квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас виновник ДТП находится под подпиской о невыезде, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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