В Жлобинском металлургическом колледже сегодня при пожаре погиб мужчина, спасена женщина, сообщили БЕЛТА В МЧС Беларуси.



Фото: МЧС

«Сообщение о пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледже поступило утром 5 февраля от диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещения о чрезвычайных ситуациях „Молния“. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на первом этаже здания в коридоре на полу в 30 м от очага пожара был обнаружен в бессознательном состоянии сотрудник учреждения. Мужчину вынесли на улицу и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть. В кабинете на третьем этаже здания была спасена работник колледжа», — отметили в МЧС.

Огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже здания, закопчены стены в коридоре первого этажа. «Причина пожара устанавливается. Проверку проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета. Со слов директора колледжа, 6 февраля учреждение будет работать в штатном режиме, учебный процесс не нарушен», — уточнили в МЧС.