МИНСК, 17 фев — Sputnik. Паники на борту самолета Vim Airlines с хоккеистами тольяттинской "Лады" в результате инцидента в рижском аэропорту не было, все закончилось хорошо, никто не пострадал, заявили в клубе.

В пятницу в международном аэропорту Рига самолет авиакомпании Vim Airlines занесло на взлетно-посадочной полосе. На борту чартерного рейса в Уфу находилось 43 пассажира, среди них хоккеисты выступающего в КХЛ клуба "Лада" и семь членов экипажа. Сейчас самолет помещен на стоянку, причины ЧП выясняются.

"Испугаться не успели, все произошло очень быстро. Соскользнули с полосы, чуть-чуть проехались по траве, что-то снесли и остановились. Потом пилот попросил оставаться на местах. Сейчас нас везут в гостиницу, где будем ждать другой самолет, так как у нас запланирована игра в Уфе", — рассказал голкипер Эдгарс Масальскис.

Главный тренер команды Артис Аболс назвал произошедшее в Риге "неприятным инцидентом, но с хорошим исходом". "Начали разгоняться, и самолет повело вправо, в поле. В Риге сейчас плюсовая температура, дождь идет, льда на полосе вроде бы не было", — уточнил специалист.

По его словам, один из двигателей не вышел на нужную мощность, поэтому самолет повело в сторону. Аболс подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. "Все живы и целы", — добавил наставник "Лады".

"Ждем другой борт. Есть вариант, что за нами прилетит тот борт, который привезет "Ак Барс" в Минск, а потом отправится за нами в Ригу", — пояснил тренер.

В аэропорту латвийской столицы проинформировали, что после ЧП с самолетом, воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

В четверг "Лада" в Риге уступила в овертайме местному "Динамо" со счетом 1:2. Тольяттинский клуб направляется в Уфу, где в субботу проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым". Тольяттинский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф турнира.

На этой неделе "Лада" потерпела крупное поражение от минского "Динамо" — 8:3 .