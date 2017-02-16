﻿ Инцидент с самолетом ХК "Лада": паники не было, все закончилось хорошо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Инцидент с самолетом ХК "Лада": паники не было, все закончилось хорошо

17.02.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Паники на борту самолета Vim Airlines с хоккеистами тольяттинской "Лады" в результате инцидента в рижском аэропорту не было, все закончилось хорошо, никто не пострадал, заявили в клубе.

В пятницу в международном аэропорту Рига самолет авиакомпании Vim Airlines занесло на взлетно-посадочной полосе. На борту чартерного рейса в Уфу находилось 43 пассажира, среди них хоккеисты выступающего в КХЛ клуба "Лада" и семь членов экипажа. Сейчас самолет помещен на стоянку, причины ЧП выясняются.

"Испугаться не успели, все произошло очень быстро. Соскользнули с полосы, чуть-чуть проехались по траве, что-то снесли и остановились. Потом пилот попросил оставаться на местах. Сейчас нас везут в гостиницу, где будем ждать другой самолет, так как у нас запланирована игра в Уфе", — рассказал голкипер Эдгарс Масальскис.

Главный тренер команды Артис Аболс назвал произошедшее в Риге "неприятным инцидентом, но с хорошим исходом". "Начали разгоняться, и самолет повело вправо, в поле. В Риге сейчас плюсовая температура, дождь идет, льда на полосе вроде бы не было", — уточнил специалист.

По его словам, один из двигателей не вышел на нужную мощность, поэтому самолет повело в сторону. Аболс подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. "Все живы и целы", — добавил наставник "Лады".

"Ждем другой борт. Есть вариант, что за нами прилетит тот борт, который привезет "Ак Барс" в Минск, а потом отправится за нами в Ригу", — пояснил тренер.

В аэропорту латвийской столицы проинформировали, что после ЧП с самолетом, воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

В четверг "Лада" в Риге уступила в овертайме местному "Динамо" со счетом 1:2. Тольяттинский клуб направляется в Уфу, где в субботу проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым". Тольяттинский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф турнира.

На этой неделе "Лада" потерпела крупное поражение от минского "Динамо" — 8:3

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу в международном аэропорту Рига самолет авиакомпании Vim Airlines занесло на взлетно-посадочной полосе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гомеле в подвале дома жильцы нашли минометную мину, эвакуировали 65 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика