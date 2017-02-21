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Пьяный немецкий турист в Таиланде выпал из бара на 9-м этаже отеля

22.02.2017 07:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Немецкий турист на курорте в Паттайе (Таиланд) упал с девятого этажа – мужчина выжил, сообщила в среду газета Phuket Gazette.

Пьяный немецкий турист в Таиланде выпал из бара на 9-м этаже отеля
© Фото: The Phuket News
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Сообщается, что 53-летний мужчина упал с крыши гостиницы, на которой расположен гостиничный бар. Его падение замедлила крыша кафе, пристроенного к гостинице.

В результате падения турист сломал руку и получил еще несколько менее серьезных травм. В настоящее время он находится в одной из больниц Паттайи в стабильном состоянии.

Полиция расследует обстоятельства происшествия. 

По сведениям, полученным полицейскими от персонала гостиницы, мужчина, проживавший в отеле с 12 февраля, ежедневно в большом количестве пил алкогольные напитки и часто бывал в состоянии опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате падения 53-летний мужчина сломал руку и получил еще несколько менее серьезных травм.

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