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Пьяный немецкий турист в Таиланде выпал из бара на 9-м этаже отеля
22.02.2017 07:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Немецкий турист на курорте в Паттайе (Таиланд) упал с девятого этажа – мужчина выжил, сообщила в среду газета
Сообщается, что 53-летний мужчина упал с крыши гостиницы, на которой расположен гостиничный бар. Его падение замедлила крыша кафе, пристроенного к гостинице.
В результате падения турист сломал руку и получил еще несколько менее серьезных травм. В настоящее время он находится в одной из больниц Паттайи в стабильном состоянии.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
По сведениям, полученным полицейскими от персонала гостиницы, мужчина, проживавший в отеле с 12 февраля, ежедневно в большом количестве пил алкогольные напитки и часто бывал в состоянии опьянения.
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В результате падения 53-летний мужчина сломал руку и получил еще несколько менее серьезных травм.
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