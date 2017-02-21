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УВД: закладчики спайсов уже делают тайники в лесах

22.02.2017 14:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в лесу возле деревни Щомыслица двоих молодых людей, который в лесном массиве делали так называемые закладки с психотропными веществами, сообщили Sputnik в УВД Минского облисполкома.

УВД: закладчики спайсов уже делают тайники в лесах
© Sputnik/
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Операцию по задержанию проводили 21 февраля в 11:00 сотрудники подразделений по нароконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома и Минского РУВД. 

"Парень и девушка "гуляли" в лесном массиве неподалеку от деревни Щомыслица. При этом в неприметных местах молодые люди размещали небольшие тубусы с приготовленным для потребления психотропным веществом", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что молодые люди успели оборудовать более десятка схронов. После задержания милиция у них обнаружила и изъяла более 115 граммов психотропа alpha-PVP. 

По информации правоохранителей, 25-летний парень и 20-летняя девушка успели проработать на "наркорынке" не больше месяца. В отношении них Минским райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, санкция которой предусматривает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Молодые люди до задержания успели оборудовать более десятка схронов с психотропом alpha-PVP.

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