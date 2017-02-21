МИНСК, 22 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в лесу возле деревни Щомыслица двоих молодых людей, который в лесном массиве делали так называемые закладки с психотропными веществами, сообщили Sputnik в УВД Минского облисполкома.

Операцию по задержанию проводили 21 февраля в 11:00 сотрудники подразделений по нароконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома и Минского РУВД.

"Парень и девушка "гуляли" в лесном массиве неподалеку от деревни Щомыслица. При этом в неприметных местах молодые люди размещали небольшие тубусы с приготовленным для потребления психотропным веществом", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что молодые люди успели оборудовать более десятка схронов. После задержания милиция у них обнаружила и изъяла более 115 граммов психотропа alpha-PVP.

По информации правоохранителей, 25-летний парень и 20-летняя девушка успели проработать на "наркорынке" не больше месяца. В отношении них Минским райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, санкция которой предусматривает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы.