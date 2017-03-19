МИНСК, 20 мар – Sputnik. Белорусские пограничники пресекают противоправные действия граждан на белорусско-украинской границе, заявил в понедельник во время доклада о совместных учениях Беларуси и России президент республики Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Предотвращен прорыв через границу из Украины в Беларусь

Об инциденте на границе в понедельник утром сообщил Государственный пограничный комитет: по информации ведомства, автомобиль Jeep пытался прорваться на белорусскую территорию из Украины – машина в ПП "Александровка" сбила шлагбаум и на скорости попыталась скрыться, пограничники были вынуждены стрелять.

Лукашенко отметил, что факты противоправных действий на границе с Украиной периодически фиксируются и пресекаются: граждане пытаются ввезти в республику оружие и другие опасные предметы и материалы.

"И сегодняшнее событие на государственной границе, в данном случае белорусско-украинской, когда пришлось применять оружие. И на западном направлении обнаружены были нехорошие действия, связанные с гранатами, начиненными каким-то порошком, сейчас проводятся исследования", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства также поручил провести расследование по данному инциденту и доложить ему об итогах.

"Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало", – сказал президент.

Он также отметил, что сотрудники соответствующих ведомств "должны держать ухо востро", чтобы не было поводов для дестабилизации ситуации в Беларуси.

Как ранее сообщил ГПК, за попытку прорыва задержаны два человека. В автомобиле был найден пистолет ТТ с боеприпасами, а также, предположительно, тротил. Пограничники полагают, что в машине мог находиться еще один человек.