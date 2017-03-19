МИНСК, 20 мар – Sputnik. Водитель маршрутного такси попал под колеса собственного микроавтобуса в Могилеве, мужчина госпитализирован, сообщил в понедельник телеканал "Беларусь 4".



© Фото: ГАИ Минского района Бесправник перевернулся на Kia Rio в Минском районе

ДТП с маршрутным такси произошло на одной из АЗС областного центра.

Сообщается, что после заправки автомобиля мужчина не смог завести машину и открыл капот, чтобы попробовать устранить неисправность на месте. В какой-то момент микроавтобус покатился и наехал на маршрутчика.

По данным телеканала, в результате водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.