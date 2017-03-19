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Водитель попал под колеса собственной маршрутки в Могилеве

20.03.2017 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Водитель маршрутного такси попал под колеса собственного микроавтобуса в Могилеве, мужчина госпитализирован, сообщил в понедельник телеканал "Беларусь 4".

Водитель попал под колеса собственной маршрутки в Могилеве
© Фото: ГАИ Минского района
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ДТП с маршрутным такси произошло на одной из АЗС областного центра.

Сообщается, что после заправки автомобиля мужчина не смог завести машину и открыл капот, чтобы попробовать устранить неисправность на месте. В какой-то момент микроавтобус покатился и наехал на маршрутчика.

По данным телеканала, в результате водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мужчина не смог завести микроавтобус и решил самостоятельно устранить неисправность, однако автомобиль покатился, наехав на водителя.

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