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Снаряды времен ВОВ стали причиной эвакуации жилого дома в Борисове

21.03.2017 10:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Порядка ста человек были эвакуированы из жилого пятиэтажного дома в Борисове из-за обнаруженных артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в понедельник, 20 марта, вечером. Около 18:10 спасателям поступило сообщение, что в подвале дома, расположенного на бульваре Гречко, обнаружены три предмета, похожих на снаряды.

"Сотрудниками милиции и спасателями были эвакированы жильцы  - около 100 человек. Пострадавших нет", — отметили в МЧС.

Снаряды времен ВОВ стали причиной эвакуации жилого дома в Борисове
© Фото: МЧС Беларуси
Артиллерийские снаряда хранились в подвале жилого дома

Для предотвращения ЧП место, где были обнаружены боеприпасы, было оцеплено. Кроме того, была перекрыта подача газа.

"Группой разминирования предметы изъяты для проведения экспертизы и дальнейшей ликвидации", — добавили в МЧС.

Спустя три часа жильцы вернулись в свои квартиры.

Кому принадлежат хранившиеся в подвале снаряды, не уточняется. 

 
Теги: Минск
 
 
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Место обнаружения было оцеплено, перекрыта подача газа в подъезде, в подвале которого были обнаружены боеприпасы.

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