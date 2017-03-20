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Снаряды времен ВОВ стали причиной эвакуации жилого дома в Борисове
21.03.2017 10:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Порядка ста человек были эвакуированы из жилого пятиэтажного дома в Борисове из-за обнаруженных артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.
Инцидент произошел в понедельник, 20 марта, вечером. Около 18:10 спасателям поступило сообщение, что в подвале дома, расположенного на бульваре Гречко, обнаружены три предмета, похожих на снаряды.
"Сотрудниками милиции и спасателями были эвакированы жильцы - около 100 человек. Пострадавших нет", — отметили в МЧС.
Артиллерийские снаряда хранились в подвале жилого дома
Для предотвращения ЧП место, где были обнаружены боеприпасы, было оцеплено. Кроме того, была перекрыта подача газа.
"Группой разминирования предметы изъяты для проведения экспертизы и дальнейшей ликвидации", — добавили в МЧС.
Спустя три часа жильцы вернулись в свои квартиры.
Кому принадлежат хранившиеся в подвале снаряды, не уточняется.
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Место обнаружения было оцеплено, перекрыта подача газа в подъезде, в подвале которого были обнаружены боеприпасы.
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