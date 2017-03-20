МИНСК, 21 мар — Sputnik. Порядка ста человек были эвакуированы из жилого пятиэтажного дома в Борисове из-за обнаруженных артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в понедельник, 20 марта, вечером. Около 18:10 спасателям поступило сообщение, что в подвале дома, расположенного на бульваре Гречко, обнаружены три предмета, похожих на снаряды.

"Сотрудниками милиции и спасателями были эвакированы жильцы - около 100 человек. Пострадавших нет", — отметили в МЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Артиллерийские снаряда хранились в подвале жилого дома

Для предотвращения ЧП место, где были обнаружены боеприпасы, было оцеплено. Кроме того, была перекрыта подача газа.

"Группой разминирования предметы изъяты для проведения экспертизы и дальнейшей ликвидации", — добавили в МЧС.

Спустя три часа жильцы вернулись в свои квартиры.

Кому принадлежат хранившиеся в подвале снаряды, не уточняется.