МИНСК, 21 мар — Sputnik. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки, сообщил во вторник во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан" президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что чиновника подозревают в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

"Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Президент также отметил, что порой чиновники в таких ситуациях принимают объекты с нарушениями не сами, а поручают это своим подчиненным.

"Так загнивает общество, гнилью покрывается", – заявил Лукашенко.

Он также выразил недоумение: чего еще человеку может не хватать в должности замминистра.