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Замминистра по ЧС полковник Бегун задержан за взятку
21.03.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки, сообщил во вторник во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан" президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент рассказал, что чиновника подозревают в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.
"Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время", – цитирует
Президент также отметил, что порой чиновники в таких ситуациях принимают объекты с нарушениями не сами, а поручают это своим подчиненным.
"Так загнивает общество, гнилью покрывается", – заявил Лукашенко.
Он также выразил недоумение: чего еще человеку может не хватать в должности замминистра.
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Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.
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