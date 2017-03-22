МИНСК, 23 мар — Sputnik. В убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова больше прослеживается криминальный след, нежели российский, заявил политический аналитик Международной мониторинговой организации СисЭмо (CIS-EMO) Станислав Бышок.



© Sputnik Владимир Федоренко Последняя весна мужа Максаковой: в Киеве убит экс-депутат Вороненков

Вороненков был застрелен в Киеве в перестрелке возле входа в отель "Премьер-палас" 23 марта : неизвестный в балаклаве несколько раз выстрелил из пистолета ТТ. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в итоге охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу. Позже стало известно, что киллер скончался.

"Очевидно, он (Вороненков) взаимодействовал с криминальным миром и, учитывая, что он работал в этом направлении долго, то, ясно, что его интересы в серых схемах, были не только в России, но и на Украине. Вряд ли, что это кто-то из России туда специально приехал с автоматом, чтобы его вот таким образом в центре города казнить", — сказал Бышок.

По его словам, российские спецслужбы такими методами не работают. Кроме того, Бышок вспомнил биографию бывшего депутата, который ранее был замечен в коррупционных схемах. "Поэтому, несмотря на то, что он изменил место жительства и гражданство, тем не менее, очевидно, что у него остались нерешенные споры с его партнерами по его второй и главной жизни", — продолжил эксперт.

"Есть тенденция к "гуляй-полю" на Украине. В конце концов, топовых политиков не убивают, и Вороненков по факту серьезного политического влияния не имел. Что касается криминогенной ситуации на Украине, конечно, даже по официальным данным в Киеве и других крупных городах количество преступлений насильственного характера на 100 или 200 процентов выше, чем, скажем было до Майдана. То есть Украина перестала быть страной хоть и бедной, как она была, но комфортной и спокойной для проживания. И сейчас как мы видим,что даже если у вас есть охрана, это не спасает от смерти в центре города", — заключил Бышок.

России убийство невыгодно

По словам заместителя руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаила Емельянова, корни убийства Вороненкова могут быть в России. Однако политическую версию он отверг.

"Совершенно очевидно, что киевская власть попытается использовать это трагическое событие опять же для того, чтобы обвинить Россию, что это рука Москвы, это политическое убийство и т.д. Поэтому, я думаю, нам надо объяснять и нашим согражданам и тем, кто живет за рубежом — кто такой был Вороненков, почему он сбежал из России, в чем была суть уголовного дела, кому он перешел дорогу и тогда картинка станет ясна", — заявил Емельянов.



© Sputnik Владимир Федоренко Убийство Вороненкова в Киеве: подробности инцидента и основные версии

Он заметил, что убийство Вороненкова невыгодно Москве. "России с политической точки зрения, его убийство совершенно было невыгодно. Таких политиков, которые предают национальные интересы страны и выступают против России их много и внутри страны, и на Украину многие уехали. Их же никто не убивает", — пояснил свою точку зрения Емельянов.

Вороненков, как заметил эксперт, не имел никакой информации о "крымских делах", соответственно ничего никому не смог бы рассказать. "Я могу сказать, что по своему статусу ни один депутат Государственной Думы ни к каким глубинным тайнам государственной политики не причастен. И уж к делам украинским, крымским Вороненков не имел никакого отношения. Никакой информации, кроме той, что он читал в газетах, он знать не мог и ничего он предоставить (никакой информации) не мог. Это полный блеф. Это скрутка антироссийской истерии", — заключил он.

Криминальные разборки

"Ничего хорошего от этой смерти я не испытываю и как человек, и как депутат, который знал его лично. Если говорить о тех версиях, которые прямо сейчас ходят, объясняя его убийство, я думаю, что это — просто криминальные разборки с его бывшими либо партнерами, либо с теми, кому он был должен, либо, наоборот ему были должны", — считает первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам, КПРФ Леонид Калашников.

Калашников поддержал мысль Емельянова, что, если Вороненков обладал каким-либо секретами, он их уже давно "сдал". "Хотя я очень сильно сомневаюсь, в том, что они у него были", — отметил он.

"Это было абсолютно невыгодно и не нужно России. Даже с точки зрения какой-то мести, но в этом государство не замечено, даже по серьезным секретоносителям, типа там разведчиков бывших, как Калугин, который там где-то в Америке прячется. И таких десятки, если не сотни. Но никогда государство никому не мстило в этом смысле и не занималось тем, чем, может быть, занимались во времена более ранние, в прошлом веке. Так что скорее это — разборка", — заключил Калашников.

Чуть что сразу Путин

Политолог Владимир Корнилов в свою очередь удивился тому, как быстро расследуют преступления в Украине. "Любое убийство — через пять — десять минут уже объявляют, что виноват Путин, Россия, Кремль, ФСБ и так далее. Не нужно ничего расследовать!" — сказал он.



© Sputnik Стрингер Медик: убивший Вороненкова киллер скончался в больнице

"Порошенко и Турчинов в принципе любят эту тему поднимать. Они не раз обвиняли Россию в терактах в Европе, и в толпе беженцев из Африки, и чуть ли не сама Россия эту толпу организовала и, что это, мол, гибридная война против Европы. Но обращает внимание в этом заявлении Порошенко, что Россия не только организовала убийство Вороненкова, но и поджог склада в Харькове. То есть сейчас любую подобную проблему украинской власти будут вешать исключительно на Россию", — продолжил Корнилов.

Он отметил, что вряд ли убийство Вороненкова организовала украинская власть. По его словам, преступление могут "повесить" на какой-нибудь Батальон главы МВД Арсена Авакова.

"И в любом случае, это будет использовано в пропагандистских целях против России. Я уже смотрю бурную реакцию европейских журналистов на это событие, где уже активно и радостно повторяют "обвинения", звучащие со стороны Порошенко, Луценко и компании", — сказал Корнилов.