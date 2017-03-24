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Жители Новополоцка жалуются на залитую зловонной водой улицу

25.03.2017 11:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Одну из улиц Новополоцка подтопило, предположительно, из-за прорванной канализации, сообщили жители города в социальных сетях.

Жители Новополоцка жалуются на залитую зловонной водой улицу
© Фото: МЧС Беларуси
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Информация о ЧП в городе на улице Нефтяников появилась в социальных сетях накануне.

Сообщается, что из-за прорыва часть улицы перекрыта для движения автотранспорта, а в районе ощущается сильный неприятный запах.

По информации жителей города, в настоящее время в районе подтопления дежурят сотрудники ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Часть улицы перекрыта для движения автотранспорта, на месте дежурят сотрудники ГАИ.

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