МИНСК, 25 мар – Sputnik. Одну из улиц Новополоцка подтопило, предположительно, из-за прорванной канализации, сообщили жители города в социальных сетях.

Информация о ЧП в городе на улице Нефтяников появилась в социальных сетях накануне.

Сообщается, что из-за прорыва часть улицы перекрыта для движения автотранспорта, а в районе ощущается сильный неприятный запах.

По информации жителей города, в настоящее время в районе подтопления дежурят сотрудники ГАИ.