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Жители Новополоцка жалуются на залитую зловонной водой улицу
25.03.2017 11:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Одну из улиц Новополоцка подтопило, предположительно, из-за прорванной канализации, сообщили жители города в социальных сетях.
Информация о ЧП в городе на улице Нефтяников появилась в социальных сетях накануне.
Сообщается, что из-за прорыва часть улицы перекрыта для движения автотранспорта, а в районе ощущается сильный неприятный запах.
По информации жителей города, в настоящее время в районе подтопления дежурят сотрудники ГАИ.
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Часть улицы перекрыта для движения автотранспорта, на месте дежурят сотрудники ГАИ.
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