На Донбассе, недалеко от Краматорска, сегодня разбился украинский военный вертолет Ми-2, сообщает Минобороны Украины. По предварительной версии, он столкнулся с линиями электропередач.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Малиновка. Эта территория подконтрольна украинской армии. Ей же принадлежал и разбившийся вертолет.

О количестве погибших пока ничего не сообщается. На месте крушения работают силы поисково-спасательного обеспечения и офицеры штаба АТО.

По факту падения вертолета назначено расследование.