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На Донбассе разбился военный вертолет ВВС Украины
На Донбассе, недалеко от Краматорска, сегодня разбился украинский военный вертолет Ми-2,
Инцидент произошел в районе населенного пункта Малиновка. Эта территория подконтрольна украинской армии. Ей же принадлежал и разбившийся вертолет.
О количестве погибших пока ничего не сообщается. На месте крушения работают силы поисково-спасательного обеспечения и офицеры штаба АТО.
По факту падения вертолета назначено расследование.
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По предварительной версии, он столкнулся с линиями электропередач.
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Архив (ЧП)
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