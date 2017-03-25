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На Донбассе разбился военный вертолет ВВС Украины

26.03.2017 18:37 — ЧП | Tut.by  
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На Донбассе, недалеко от Краматорска, сегодня разбился украинский военный вертолет Ми-2, сообщает Минобороны Украины. По предварительной версии, он столкнулся с линиями электропередач.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Малиновка. Эта территория подконтрольна украинской армии. Ей же принадлежал и разбившийся вертолет.

О количестве погибших пока ничего не сообщается. На месте крушения работают силы поисково-спасательного обеспечения и офицеры штаба АТО.

По факту падения вертолета назначено расследование.

 
 
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По предварительной версии, он столкнулся с линиями электропередач.

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