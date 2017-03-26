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Золотую монету номиналом $1 млн похитили из музея в Берлине
27.03.2017 15:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Неизвестные злоумышленники в ночь на понедельник из музея Боде, расположенного в Берлине, украли золотую монету с номинальной стоимостью в миллион долларов США, сообщила полиция столицы Германии в официальном аккаунте в Twitter.
Вес монеты с названием "Большой кленовый лист" составляет около 100 килограммов. Она изготовлена из золота, ее стоимость составляет около 3,7 миллиона долларов.
Как сообщили в полиции, толщина похищенной монеты – 3 сантиметра, диаметр – 53 сантиметра, на ее аверсе отчеканен профиль королевы Великобритании Елизаветы II.
Кража была совершена около 03:30, полицейские полагают, что преступники забрались в музей через окно, отключив сигнализацию, а затем вывезли экспонат.
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Преступники забрались в музей через окно, отключив сигнализацию, а затем вынесли 100-килограммовый экспонат.
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