МИНСК, 27 мар – Sputnik. Неизвестные злоумышленники в ночь на понедельник из музея Боде, расположенного в Берлине, украли золотую монету с номинальной стоимостью в миллион долларов США, сообщила полиция столицы Германии в официальном аккаунте в Twitter.

Вес монеты с названием "Большой кленовый лист" составляет около 100 килограммов. Она изготовлена из золота, ее стоимость составляет около 3,7 миллиона долларов.

Heute Morgen, gegen 3:30 Uhr wurde bei einem Einbruch in das #Bodemuseum in #Mitte eine einzigartige Goldmünze gestohlen.

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^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 27 марта 2017 г.

Как сообщили в полиции, толщина похищенной монеты – 3 сантиметра, диаметр – 53 сантиметра, на ее аверсе отчеканен профиль королевы Великобритании Елизаветы II.

Кража была совершена около 03:30, полицейские полагают, что преступники забрались в музей через окно, отключив сигнализацию, а затем вывезли экспонат.