﻿ Золотую монету номиналом $1 млн похитили из музея в Берлине. 21.by
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Золотую монету номиналом $1 млн похитили из музея в Берлине

27.03.2017 15:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Неизвестные злоумышленники в ночь на понедельник из музея Боде, расположенного в Берлине, украли золотую монету с номинальной стоимостью в миллион долларов США, сообщила полиция столицы Германии в официальном аккаунте в Twitter.

Вес монеты с названием "Большой кленовый лист" составляет около 100 килограммов. Она изготовлена из золота, ее стоимость составляет около 3,7 миллиона долларов.

Как сообщили в полиции, толщина похищенной  монеты – 3 сантиметра, диаметр – 53 сантиметра, на ее аверсе отчеканен профиль королевы Великобритании Елизаветы II.

Кража была совершена около 03:30, полицейские полагают, что преступники забрались в музей через окно, отключив сигнализацию, а затем вывезли экспонат.

 
Теги: Минск
 
 
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Преступники забрались в музей через окно, отключив сигнализацию, а затем вынесли 100-килограммовый экспонат.

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