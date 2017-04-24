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Сосед жертв пожара в Кричеве: так горело, что не стал даже подходить

24.04.2017 21:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 апр — Sputnik. Сосед погибших людей на пожаре в Кричеве о подробностях происшествия рассказал в эфире телеканала ОНТ.

Пожар по улице Пионерской в Кричеве произошел около часа ночи 24 апреля. В результате ЧП погибли шесть человек, четыре из них опознаны. Для установления личностей еще двух погибших, а также выяснения причин пожара назначен ряд экспертиз.

Сосед жертв пожара в Кричеве: так горело, что не стал даже подходить
© Фото: facebook Оксаны Соленюк
СК о пожаре в Кричеве: не установлены личности двоих из шести погибших

"Мы уже собирались спать, я выключил телевизор, услышал хлопок. Вышел на улицу, увидел, что вся веранда уже в огне, уже на нашу сторону перекидывается. Я детей забрал на улицу, вызвали МЧС. Здесь так горело, что не стал подходить даже. У них дым уже из окон шел", — сообщил Виктор Головнев, житель дома по соседству со сгоревшим строением.

Местный житель подтвердил гипотезу следствия, что причиной пожара могло стать злоупотребление алкоголем и неосторожное курение.

"Выпивали иногда. Но чтоб дрались — ни разу не видел", — добавил очевидец.

Во время пожара частично пострадал и дом Головнева. Местные жители помогли его семье денежными средствами и детскими вещами.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидец подтвердил, что семья, жившая в сгоревшем доме, периодически употребляла алкоголь.

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