МИНСК, 24 апр — Sputnik. Сосед погибших людей на пожаре в Кричеве о подробностях происшествия рассказал в эфире телеканала ОНТ.

Пожар по улице Пионерской в Кричеве произошел около часа ночи 24 апреля. В результате ЧП погибли шесть человек, четыре из них опознаны . Для установления личностей еще двух погибших, а также выяснения причин пожара назначен ряд экспертиз.

"Мы уже собирались спать, я выключил телевизор, услышал хлопок. Вышел на улицу, увидел, что вся веранда уже в огне, уже на нашу сторону перекидывается. Я детей забрал на улицу, вызвали МЧС. Здесь так горело, что не стал подходить даже. У них дым уже из окон шел", — сообщил Виктор Головнев, житель дома по соседству со сгоревшим строением.

Местный житель подтвердил гипотезу следствия, что причиной пожара могло стать злоупотребление алкоголем и неосторожное курение .

"Выпивали иногда. Но чтоб дрались — ни разу не видел", — добавил очевидец.

Во время пожара частично пострадал и дом Головнева. Местные жители помогли его семье денежными средствами и детскими вещами.