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Сосед жертв пожара в Кричеве: так горело, что не стал даже подходить
24.04.2017 21:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр — Sputnik. Сосед погибших людей на пожаре в Кричеве о подробностях происшествия рассказал в эфире телеканала ОНТ.
Пожар по улице Пионерской в Кричеве произошел около часа ночи 24 апреля. В результате ЧП
"Мы уже собирались спать, я выключил телевизор, услышал хлопок. Вышел на улицу, увидел, что вся веранда уже в огне, уже на нашу сторону перекидывается. Я детей забрал на улицу, вызвали МЧС. Здесь так горело, что не стал подходить даже. У них дым уже из окон шел", — сообщил Виктор Головнев, житель дома по соседству со сгоревшим строением.
Местный житель подтвердил гипотезу следствия, что
"Выпивали иногда. Но чтоб дрались — ни разу не видел", — добавил очевидец.
Во время пожара частично пострадал и дом Головнева. Местные жители помогли его семье денежными средствами и детскими вещами.
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Очевидец подтвердил, что семья, жившая в сгоревшем доме, периодически употребляла алкоголь.
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