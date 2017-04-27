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Зарезали мужей: сразу две семейные ссоры закончились трагедией

28.04.2017 11:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Похожие преступления произошли в течение суток в Крупском районе Минской области и Бобруйском районе Могилевской области, жены подозреваются в убийстве своих мужей, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Зарезали мужей: сразу две семейные ссоры закончились трагедией
© Pixabay
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Накануне вечером в деревне Каменка Крупского района Минской области в подъезде своего дома с колото-резаной раной грудной клетки был обнаружен труп мужчины 1972 года рождения.

"Предварительно установлено, что указанное ранение в 16:55 по месту жительства в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, причинила неработающая жена, 1975 года рождения, которая задержана", — уточнили в МВД.

Аналогичная трагедия произошла вечером в среду около деревни Токари Бобруйского района.

"26 апреля в 19:00 в своем дачном доме женщина, 1966 года рождения, в ссоре из ревности ножом убила мужа, 1979 года рождения. Оба неработающие жители Бобруйска", — рассказали в правоохранительных органах.

Подозреваемая задержана.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Одна женщина, которая подозревается в убийстве своего супруга, задержана в Крупском районе, вторая – в Бобруйском, подозреваемые задержаны.

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