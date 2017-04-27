МИНСК, 28 апр — Sputnik. Похожие преступления произошли в течение суток в Крупском районе Минской области и Бобруйском районе Могилевской области, жены подозреваются в убийстве своих мужей, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Накануне вечером в деревне Каменка Крупского района Минской области в подъезде своего дома с колото-резаной раной грудной клетки был обнаружен труп мужчины 1972 года рождения.

"Предварительно установлено, что указанное ранение в 16:55 по месту жительства в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, причинила неработающая жена, 1975 года рождения, которая задержана", — уточнили в МВД.

Аналогичная трагедия произошла вечером в среду около деревни Токари Бобруйского района.

"26 апреля в 19:00 в своем дачном доме женщина, 1966 года рождения, в ссоре из ревности ножом убила мужа, 1979 года рождения. Оба неработающие жители Бобруйска", — рассказали в правоохранительных органах.

Подозреваемая задержана.