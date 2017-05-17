Ранившему ОМОНовцев мозырскому рецидивисту грозит расстрел

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Жителю Мозыря, ранившему при задержании сотрудников ОМОН, грозит высшая мера наказания, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Опасный рецидивист ранил в Мозыре двух ОМОНовцев

Инцидент в райцентре произошел утром 30 апреля: сотрудники ГУБОПиК МВД при поддержке бойцов ОМОН задержали 30-летнего рецидивиста, который нанес удары ножом двум милиционерам .

"Фигурант очень рассчитывал стать "смотрящим" за Мозырем, и периодически он выезжал в страны ЕС, где в составе международной организованной преступной группы грабил банки", – сказали в МВД.

Мужчина не единожды задерживался полицейскими в Германии, несколько раз был в тюрьме, но его депортировали.

В МВД уточнили, что по факту произошедшего 30 апреля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности): санкция данной статьи предусматривает весьма жесткое наказание – лишение свободы на срок до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.