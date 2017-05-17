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Ранившему ОМОНовцев мозырскому рецидивисту грозит расстрел

17.05.2017 22:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Жителю Мозыря, ранившему при задержании сотрудников ОМОН, грозит высшая мера наказания, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Ранившему ОМОНовцев мозырскому рецидивисту грозит расстрел
© Sputnik / Виктор Толочко
Опасный рецидивист ранил в Мозыре двух ОМОНовцев

Инцидент в райцентре произошел утром 30 апреля: сотрудники ГУБОПиК МВД при поддержке бойцов ОМОН задержали 30-летнего рецидивиста, который нанес удары ножом двум милиционерам

"Фигурант очень рассчитывал стать "смотрящим" за Мозырем, и периодически он выезжал в страны ЕС, где в составе международной организованной преступной группы грабил банки", – сказали в МВД.

Мужчина не единожды задерживался полицейскими в Германии, несколько раз был в тюрьме, но его депортировали.

В МВД уточнили, что по факту произошедшего 30 апреля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности): санкция данной статьи предусматривает весьма жесткое наказание – лишение свободы на срок до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. 

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный, по информации милиции, грабил в ЕС банки и магазины и не единожды задерживался полицейскими в Германии.

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