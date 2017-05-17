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"Черный" долгострой в Барановичах: с высоты упал очередной человек

18.05.2017 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая – Sputnik. Молодой человек получил травмы, упав с высоты в недостроенном здании в Барановичах, сообщило издание Intex-Press.

"Черный" долгострой в Барановичах: с высоты упал очередной человек
© Sputnik / Виктор Толочко
Девушка упала в шахту лифта на заброшенном объекте в Барановичах

Трагедия произошла накануне в недостроенном комбинате надомного труда, расположенном на улице Свердлова районного центра.

По информации издания, молодой человек в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего, который получил при падении различные травмы, машина скорой медицинской помощи доставила в Барановичскую городскую больницу.

Практически аналогичное происшествие было зафиксировано на данном объекте в июне 2016 года: тогда в шахту лифта с высоты 4-го этажа упала 16-летняя девушка – она при падении получила травмы головы и переломы.


 
Теги: Минск
 
 
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Аналогичное происшествие было зафиксировано на данном объекте 10 месяцев назад – тогда в шахту лифта упала 16-летняя девушка.

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