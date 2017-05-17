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"Черный" долгострой в Барановичах: с высоты упал очередной человек
18.05.2017 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая – Sputnik. Молодой человек получил травмы, упав с высоты в недостроенном здании в Барановичах, сообщило издание
© Sputnik / Виктор Толочко
Трагедия произошла накануне в недостроенном комбинате надомного труда, расположенном на улице Свердлова районного центра.
По информации издания, молодой человек в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего, который получил при падении различные травмы, машина скорой медицинской помощи доставила в Барановичскую городскую больницу.
Практически аналогичное происшествие было зафиксировано на данном объекте в июне 2016 года: тогда
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Аналогичное происшествие было зафиксировано на данном объекте 10 месяцев назад – тогда в шахту лифта упала 16-летняя девушка.
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