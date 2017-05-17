МИНСК, 18 мая – Sputnik. Молодой человек получил травмы, упав с высоты в недостроенном здании в Барановичах, сообщило издание Intex-Press .



© Sputnik / Виктор Толочко Девушка упала в шахту лифта на заброшенном объекте в Барановичах

Трагедия произошла накануне в недостроенном комбинате надомного труда, расположенном на улице Свердлова районного центра.

По информации издания, молодой человек в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего, который получил при падении различные травмы, машина скорой медицинской помощи доставила в Барановичскую городскую больницу.

Практически аналогичное происшествие было зафиксировано на данном объекте в июне 2016 года: тогда в шахту лифта с высоты 4-го этажа упала 16-летняя девушка – она при падении получила травмы головы и переломы.



