|
Неизвестные бросили во двор белорусского посольства в Литве петарду
Вечером 18 мая у здания посольства Беларуси в Литве взорвался некий предмет. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. По предварительной информации, речь идет о петарде. Подробности TUT.BY рассказали в посольстве.
— 18 мая примерно в восемь часов вечера на территорию посольства забросили небольшое устройство, предположительно петарду. Оно взорвалось во внутреннем дворике учреждения. Дежурный посольства сразу же сообщил об этом в полицию. Имущество повреждено не было, нет и пострадавших, — рассказал пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве Павел Слюнькин.
Уже возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, идет расследование.
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии