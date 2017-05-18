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Неизвестные бросили во двор белорусского посольства в Литве петарду

19.05.2017 12:43 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 18 мая у здания посольства Беларуси в Литве взорвался некий предмет. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. По предварительной информации, речь идет о петарде. Подробности TUT.BY рассказали в посольстве.


Снимок из архива. Фото: TUT.BY

— 18 мая примерно в восемь часов вечера на территорию посольства забросили небольшое устройство, предположительно петарду. Оно взорвалось во внутреннем дворике учреждения. Дежурный посольства сразу же сообщил об этом в полицию. Имущество повреждено не было, нет и пострадавших, — рассказал пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве Павел Слюнькин.

Уже возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, идет расследование.

По информации агентства DELFI, полиция выясняет происхождение подрывного заряда. Подозреваемые пока не установлены.

 
 
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Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

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