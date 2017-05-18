Неизвестные бросили во двор белорусского посольства в Литве петарду

Вечером 18 мая у здания посольства Беларуси в Литве взорвался некий предмет. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. По предварительной информации, речь идет о петарде. Подробности TUT.BY рассказали в посольстве.



Снимок из архива. Фото: TUT.BY

— 18 мая примерно в восемь часов вечера на территорию посольства забросили небольшое устройство, предположительно петарду. Оно взорвалось во внутреннем дворике учреждения. Дежурный посольства сразу же сообщил об этом в полицию. Имущество повреждено не было, нет и пострадавших, — рассказал пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве Павел Слюнькин.

Уже возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, идет расследование.

По информации агентства DELFI, полиция выясняет происхождение подрывного заряда. Подозреваемые пока не установлены.