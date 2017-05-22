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Инцидент с Opel под Могилевом: инспекторы ГАИ лобовое стекло не били
23.05.2017 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Управление внутренних дел Могилевского облисполкома опровергло размещенную в ряде белорусских СМИ информацию об инциденте, произошедшем между водителем автомобиля Opel и сотрудниками наряда ДПС.
© Sputnik / Виктор Толочко
В воскресенье в СМИ появились сведения, что инспекторы ГАИ якобы неадекватно отреагировали на действия водителя легкового автомобиля, отказавшегося предъявлять документы, и выбили в машине лобовое стекло, чтобы достать закрывшегося в авто мужчину.
"Сотрудники ДПС неоднократно требовали предъявить документы и выйти из машины, разъясняли ответственность за невыполнение, однако он на попытки мирно урегулировать возникший конфликт не реагировал", – сообщили в УВД.
По информации управления, спустя 20 минут переговоров инспекторы разбили не лобовое, а переднее левое боковое стекло, чтобы открыть дверь машины.
В УВД уточнили, что хозяин автомобиля, когда его везли в РОВД, вел себя агрессивно. Впоследствии выяснилось, что оба мужчины, ехавшие в Opel, находились в состоянии алкогольного опьянения.
По информации собеседников Sputnik, на водителя составили три протокола об административных правонарушениях, на пассажира – один. Они за неповиновение сотрудникам милиции оба были подвергнуты административному аресту: первый на 15 суток, второй – на 25.
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По данным милиции, инспекторы разбили в машине боковое стекло, чтобы открыть дверь легковой машины.
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